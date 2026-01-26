Así bailaron los papás de Karol G al verla en el concierto de Bad Bunny

Martha Navarro y Juan Guillermo Giraldo, padres de la cantante Karol G, enamoraron a sus fanáticos al mostrarse felices de ver a la Bichota nuevamente en los escenarios.

Artículos relacionados Omar Murillo Omar Murillo rompe el silencio y aclara su orientación: ¿qué dijo?

¿Cómo fue la presentación de Karol G en el concierto de Bad Bunny?

La Bichota fue la invitada sorpresa del puertorriqueño en su fecha fecha de sus conciertos en Medellín tras su gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour', donde tuvo otros invitados en las fechas anteriores como Arcángel y Bomba Estéreo.

La paisa interpretó la canción que hizo junto al conejo malo hace años atrás "Ahora me llama" y luego el boricua le dejó el escenario para ella sola e interpretó "Latina Foreva", que hace parte de su más reciente álbum titulado "Tropicoqueta".

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez manifestándose en un video: ¿qué hace?

¿Cómo disfrutaron los papás de Karol G a la artista en el concierto de Bad Bunny?

Papá G, como suele ser conocido el padre de la cantante, compartió un video a través de su cuenta de Instagram, donde suma miles de fanáticos, en donde mostró lo feliz que fue de ver a su hija en la tarima.

En la grabación se ve a los padres de la artista bailando y cantando junto a Karol G, demostrando lo mucho que disfrutan de su música y lo orgullosos que sienten de ella.

"Emblemática noche en medallo. Vivimos la gran velada de despedida de Benito de su gira por Colombia y que más que con la invitación a mi reina, inolvidable momento", escribió en la descripción de la publicación.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hermana de Yeison Jiménez reaccionó al homenaje que le hizo Bad Bunny en concierto

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde los llenaron de halagos por ese apoyo que siempre le brindan a Karol G en cada paso que da en su carrera profesional y lo unidos que son como familia.

Además, aprovecharon para pedirle que esperan que Karol G anuncie pronto su gira, que prometió tras el lanzamiento de su disco "Tropicoqueta", que sigue sumando millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

Por ahora, Karol G sigue alejada de los eventos públicos y las redes sociales tras los rumores de su separación con Feid.