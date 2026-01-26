Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Martha Isabel Bolaños reveló que tuvo romance con Andrés Parra, esto contó

La actriz Martha Isabel Bolaños habló de la relación que tuvo con Andrés Parra años atrás.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
martha isabel bolaños y andres parra

La actriz Martha Isabel Bolaños reveló a sus millones de fanáticos que se involucró sentimentalmente con el actor Andrés Parra años atrás.

Artículos relacionados

¿Martha Isabel Bolaños tuvo romance con Andrés Parra?

La Pupuchurra como también es conocida la actriz, gracias a su exitoso papel en 'Yo soy Betty, la fea', dio a conocer que hace algún tiempo sostuvo una relación con el actor Andrés Parra.

martha isabel bolaños habla sobre andres parra

En entrevista con Eva Rey, esta la cuestionó sobre cuál ha sido el actor con quien ha tenido su mejor beso en una producción, a lo que señaló que no quería mencionar su nombre por respeto a su actualidad, pues ya está comprometido.

"Con un actor en una novela, yo estaba soltera, él estaba soltero y terminamos enganchados unos meses. Eso no lo sabe nadie, o bueno, los que trabajaron en esa novela. Me da mucha pena decirte, te voy a decir una sola cosa y no vamos a decir el nombre, era gordo", dijo.

La periodista de inmediato dio con el nombre del actor y soltó el nombre de Andrés Parra, provocando que la actriz confirmara que fuera él.

"Es un tipazo, cuando yo estuve con él era muy obes*, ni siquiera gordo, era obes*, pero eso fue hace muchos años, actorazo", agregó.

Indicó que le gustaría volver a trabajar con él en alguna producción, pues lo admira mucho como actor.

Artículos relacionados

¿Martha Isabel Bolaños está soltera?

La actriz señaló también que se encuentra soltera y disfrutando de esta etapa, sin excesos, pues le gusta cuidar mucho su energía, señalando que no le gusta estar con alguien solo por estar, pues cuida mucho lo que todo eso implica internamente.

martha isabel bolanos habla de andres parra

Indicó que, le han gustado "los colágenos", pero ahora busca a hombres más maduros para compartir su vida.

Artículos relacionados

Por el momento, Martha Isabel Bolaños continúa trabajando como Dj de salsa, con cuya labor le ha ido bastante bien, tanto así que pronto estará de gira por Europa y Estados Unidos, compartiendo su talento con varios seguidores alrededor del mundo.

De igual manera, sigue entreteniendo a todos con sus publicaciones en redes sociales sobre parte de su estilo de vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Bus de Jhonny Rivera terminó remolcado en Caquetá Jhonny Rivera

Bus de Jhonny Rivera terminó remolcado tras incidente en Caquetá

El bus de Jhonny Rivera, en el que se movilizaba junto a sus músicos durante una gira nacional, sufrió un incidente en Caquetá.

Norma Nivia compartió en redes un romántico video dedicado a Mateo. Norma Nivia

Norma recordó con romántico video el inicio de su historia de amor con Mateo

Con un amoroso video, compartido en redes sociales, Norma recordó el día que conoció a Mateo en La casa de los famosos Colombia.

Jhon Alex Castaño enfrenta un nuevo luto tras la partida de Yeison Jiménez Jhon Alex Castaño

Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

Jhon Alex Castaño enfrenta un nuevo golpe emocional tras perder a un ser querido, días después del fallecimiento de Yeison Jiménez.

Lo más superlike

Renzo Meneses responde a las declaraciones de su expareja. La casa de los famosos

Renzo Meneses respondió EN VIVO a las graves acusaciones de su expareja: "Tengo muchas pruebas"

Renzo Meneses habló en el programa Buen Día Colombia y sorprendió con su respuesta a las acusaciones de su expareja.

Detuvieron al cantante Zion Talento internacional

El cantante Zion fue detenido por manejar en estado de embriaguez: esto se sabe

Imagen de gemelas siamesas Viral

¿Reales o IA? Las gemelas siamesas que se volvieron virales y enamoran en redes

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo