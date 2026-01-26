Martha Isabel Bolaños reveló que tuvo romance con Andrés Parra, esto contó

La actriz Martha Isabel Bolaños reveló a sus millones de fanáticos que se involucró sentimentalmente con el actor Andrés Parra años atrás.

¿Martha Isabel Bolaños tuvo romance con Andrés Parra?

La Pupuchurra como también es conocida la actriz, gracias a su exitoso papel en 'Yo soy Betty, la fea', dio a conocer que hace algún tiempo sostuvo una relación con el actor Andrés Parra.

En entrevista con Eva Rey, esta la cuestionó sobre cuál ha sido el actor con quien ha tenido su mejor beso en una producción, a lo que señaló que no quería mencionar su nombre por respeto a su actualidad, pues ya está comprometido.

"Con un actor en una novela, yo estaba soltera, él estaba soltero y terminamos enganchados unos meses. Eso no lo sabe nadie, o bueno, los que trabajaron en esa novela. Me da mucha pena decirte, te voy a decir una sola cosa y no vamos a decir el nombre, era gordo", dijo.

La periodista de inmediato dio con el nombre del actor y soltó el nombre de Andrés Parra, provocando que la actriz confirmara que fuera él.

"Es un tipazo, cuando yo estuve con él era muy obes*, ni siquiera gordo, era obes*, pero eso fue hace muchos años, actorazo", agregó.

Indicó que le gustaría volver a trabajar con él en alguna producción, pues lo admira mucho como actor.

¿Martha Isabel Bolaños está soltera?

La actriz señaló también que se encuentra soltera y disfrutando de esta etapa, sin excesos, pues le gusta cuidar mucho su energía, señalando que no le gusta estar con alguien solo por estar, pues cuida mucho lo que todo eso implica internamente.

Indicó que, le han gustado "los colágenos", pero ahora busca a hombres más maduros para compartir su vida.

Por el momento, Martha Isabel Bolaños continúa trabajando como Dj de salsa, con cuya labor le ha ido bastante bien, tanto así que pronto estará de gira por Europa y Estados Unidos, compartiendo su talento con varios seguidores alrededor del mundo.

De igual manera, sigue entreteniendo a todos con sus publicaciones en redes sociales sobre parte de su estilo de vida.