Norma recordó con romántico video el inicio de su historia de amor con Mateo

Norma Nivia compartió una amorosa publicación en redes sociales con la cual recordó cómo nació su romance con Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia. La relación de la actriz y el deportista es la única que sobrevive de la segunda temporada de la casa más famosa.

¿Qué publicó Norma Nivia sobre el inicio de su historia de amor con Mateo Varela?

En el video se evidencian algunos de los mejores momentos que vivió la pareja a lo largo de su tiempo en el reality.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez manifestándose en un video: ¿qué hace?

“Hace un año nuestros caminos se cruzaron, gracias a la vida por eso. Te amo @mateo_varela”, escribió Norma, recordando el primer día que vio al ‘Peluche’.

Mateo y Norma iniciaron su aventura por La casa de los famosos sin imaginar que el amor los uniría. Hubo muchas situaciones que pusieron en riesgo este amor, incluso, ‘Peluche’ fue señalado de estar con ella solo por estrategia, pero la pareja ha demostrado que su unión es muy sólida.



La relación va tan bien que estarían sonando las campanas de boda. Frente a la duda, en alguna ocasión, las celebridades respondieron que es algo que no descartan, aunque quieren ir paso a paso y construyendo su relación sin prisa.

¿Qué ha pasado con Norma y Mateo tras el final de la segunda temporada de La casa de los famosos?

Tras el final de La casa de los famosos Colombia, donde Mateo quedó muy cerca de llegar a la semifinal, la actriz y el deportista mantuvieron su relación; de hecho, empezaron a cumplir algunas de las promesas que se habían hecho en medio del reality.

Artículos relacionados Omar Murillo Omar Murillo rompe el silencio y aclara su orientación: ¿qué dijo?

Las celebridades tienen su canal de YouTube, llamado ‘Norteo’ y desde allí comparten distintas experiencias y situaciones que viven en el día a día. También han dejado en evidencia los muchos viajes que han hecho.

Mateo y Norma tienen grandes planes para el futuro. Foto: RCN

Frente a las preguntas sobre matrimonio, Norma indicó que no es un tema que hayan conversado formalmente. Sin embargo, destacó que, por ahora, están enfocados en construir un proyecto de vida conjunto, vivir juntos y avanzar paso a paso.

Mateo añadió que comparten una forma similar de manejar sus planes: prefieren mantenerlos en privado hasta que se concretan.

¿Qué pareja sigue unida tras el final de La casa de los famosos Colombia 2?

La pareja conformada por Mateo y Norma es la única que sobrevive de las que se formaron en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Los primeros en terminar fueron Altafulla y Karina García. Este noviazgo duró cerca de tres meses. José Rodríguez y Yaya Muñoz también se dijeron adiós tras algunos meses de relación.

La ruptura de Yaya y José tomó por sorpresa a varios fanáticos de la pareja. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Norma Nivia Norma Nivia y Mateo Varela anunciaron repentina separación: hubo advertencia

Sobre los motivos de esta última ruptura, Yaya ha lanzado algunos señalamientos, pero sin ahondar en las razones. Además, recientemente, José fue captado muy romántico con otra mujer, dejando claro que la historia con la presentadora y periodista ya es cosa del pasado.