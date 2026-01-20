Norma Nivia y Mateo Varela anunciaron repentina separación: hubo advertencia

Norma Nivia y Mateo Varela sorprendieron a sus cientos de seguidores al anunciar una separación temporal. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la advertencia que hizo la actriz al pedir ayuda a sus fanáticos.

¿Norma Nivia y Mateo Varela se separan?

En una reciente historia compartida en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Norma Nivia explicó junto a Mateo Varela que deberán estar separados por unos días, debido a que al influenciador le surgió un proyecto fuera de la capital colombiana.

Separación temporal de Norma Nivia y Mateo Varela. (Foto Canal RCN).

“Quiero contarles que mañana me van a abandonar, me dejan sola en Bogotá unos cuantos días”.

Sin revelar mayores detalles sobre el lugar al que viajará Mateo, Norma pidió a sus seguidoras que se activaran para seguir de cerca los movimientos del influenciador, tanto en redes sociales como de manera presencial, y que le hicieran llegar cualquier información sobre lo que él hiciera.

“Entonces este es un llamado a todas aquellas espías que tengo en esas tierras donde él va a estar: activen alarmas, vigilen y me cuentan todo, hasta el último chisme, bien tóxicas”.

Vale la pena destacar que la separación de ambas personalidades en realidad se trata de algo temporal por lo que en los próximos días podrían volver a estar juntos de manera presencial. Por lo pronto, Mateo Varela se aventurará a un nuevo proyecto del que sus seguidores esperan conocer más detalles.

¿Norma Nivia y Mateo Varela inician un nuevo proyecto laboral?

En esta misma publicación, Norma Nivia reveló que este martes 20 de enero cerraron un negocio que habían soñado durante mucho tiempo como pareja, motivo por el cual se mostraron completamente emocionados. Sin embargo, no entregaron muchos detalles al respecto.

“Estamos muy felices porque acabamos de cerrar un negocio que nos gusta mucho, abrir una nueva puerta a un sueño que queremos cumplir como pareja y que sabemos que va a ser muy grande”, comentó Norma.

Tras el anuncio, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y felicitaciones por parte de los internautas, quienes celebraron que la pareja esté consolidando proyectos juntos.