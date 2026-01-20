Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Norma Nivia y Mateo Varela anunciaron repentina separación: hubo advertencia

Norma Nivia y Mateo Varela anunciaron una separación temporal de manera sorpresiva que vino con advertencia incluida.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Norma Nivia y Mateo Varela atraviesan una separación temporal
Norma Nivia y Mateo Varela atraviesan una separación temporal. (Foto Canal RCN).

Norma Nivia y Mateo Varela sorprendieron a sus cientos de seguidores al anunciar una separación temporal. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la advertencia que hizo la actriz al pedir ayuda a sus fanáticos.

Artículos relacionados

¿Norma Nivia y Mateo Varela se separan?

En una reciente historia compartida en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Norma Nivia explicó junto a Mateo Varela que deberán estar separados por unos días, debido a que al influenciador le surgió un proyecto fuera de la capital colombiana.

Separación temporal de Norma Nivia y Mateo Varela
Separación temporal de Norma Nivia y Mateo Varela. (Foto Canal RCN).

“Quiero contarles que mañana me van a abandonar, me dejan sola en Bogotá unos cuantos días”.

Sin revelar mayores detalles sobre el lugar al que viajará Mateo, Norma pidió a sus seguidoras que se activaran para seguir de cerca los movimientos del influenciador, tanto en redes sociales como de manera presencial, y que le hicieran llegar cualquier información sobre lo que él hiciera.

Artículos relacionados

“Entonces este es un llamado a todas aquellas espías que tengo en esas tierras donde él va a estar: activen alarmas, vigilen y me cuentan todo, hasta el último chisme, bien tóxicas”.

Vale la pena destacar que la separación de ambas personalidades en realidad se trata de algo temporal por lo que en los próximos días podrían volver a estar juntos de manera presencial. Por lo pronto, Mateo Varela se aventurará a un nuevo proyecto del que sus seguidores esperan conocer más detalles.

¿Norma Nivia y Mateo Varela inician un nuevo proyecto laboral?

En esta misma publicación, Norma Nivia reveló que este martes 20 de enero cerraron un negocio que habían soñado durante mucho tiempo como pareja, motivo por el cual se mostraron completamente emocionados. Sin embargo, no entregaron muchos detalles al respecto.

Artículos relacionados

“Estamos muy felices porque acabamos de cerrar un negocio que nos gusta mucho, abrir una nueva puerta a un sueño que queremos cumplir como pareja y que sabemos que va a ser muy grande”, comentó Norma.

Tras el anuncio, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y felicitaciones por parte de los internautas, quienes celebraron que la pareja esté consolidando proyectos juntos.

Norma Nivia y Mateo Varela se separan temporalmente de forma inesperada
Norma Nivia y Mateo Varela se separan temporalmente de forma inesperada. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Greeicy Rendón habló del valor de agradecer. Greeicy

Greeicy Rendón sorprendió con mensaje para sus seguidores: “Cuando el alma duele”

Greeicy compartió un reflexivo mensaje en sus redes sociales y de paso mostró tiernas postales de su hijo Kai.

Arcángel habló claro sobre crianza, límites y acuerdos con sus hijos. Arcángel

Arcángel contó cómo negocia permisos con sus hijos y habló de límites

Arcángel reveló en una entrevista cómo negocia permisos con sus hijos y explicó por qué, en algunos casos, prefiere ofrecer otras opciones.

Yeison Jiménez en el Megaland - Cabina de un avión. Yeison Jiménez

Expiloto de Yeison Jiménez rompió el silencio tras él trágico accidente aéreo, ¿qué reveló?

Camilo Silva, expiloto del cantante Yeison Jiménez hizo un contundente llamado en el que pidió respeto hacia las personas fallecidas.

Lo más superlike

Paola Jara y yeison jimenez Paola Jara

Paola Jara respondió a críticas tras reacción a muerte de Yeison Jiménez

La artista Paola Jara dedicó un contundente mensaje a quienes la han juzgado por su homenaje a Yeison Jiménez.

Juanse Laverde llora al hablar de su vida personal tras cruce con Beba La casa de los famosos

Juanse Laverde rompe en llanto tras acusación de Beba: “Tengo derecho a amar a quien quiera”

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron Talento internacional

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura con desgarrador mensaje: así lo anunciaron

Especialistas advierten que cambios al bajar escaleras pueden preceder fallos de memoria. Salud

La señal al bajar escaleras que podría alertar sobre demencia temprana

Cazzu habló antes de interpretar su canción “Otro como tú”, nominada a Premio Lo Nuestro. Cazzu

La fuerte confesión de Cazzu sobre el amor ¿indirecta para Christian Nodal?