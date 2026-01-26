Karol G se dejó ver comiendo perro caliente luego de su aparición en el concierto de Bad Bunny

La cantante Karol G sorprendió a sus millones de fanáticos luego de mostrar su particular plan luego de haber estado como artista invitada al tercer y último concierto de Bad Bunny en Medellín de su gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'.

¿Karol G estuvo en el concierto de Bad Bunny?

La Bichota fue la artista invitada de la tercera noche de Bad Bunny en Medellín, donde ambos interpretaron su colaboración musical "Ahora Me Llama", que suma millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

Además, la artista cantó uno de sus recientes temas llamado "Latina Foreva" de su último álbum "Tropicoqueta", con la que puso a bailar y a cantar a todos los asistentes.

"Yo quiero que le den todo el amor que le llevan dando a toda su carrera, a una hija de esta tierra, a una de las representantes de nuestra cultura y música a nivel mundial", fueron las palabras del conejo malo para la paisa.

¿Cuál fue el after party de Karol G tras el concierto de Bad Bunny?

Yesica Giraldo, mánager y hermana de Karol G, mostró a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, videos de lo que fue el after party de la Bichota luego de su aparición en el concierto del puertorriqueño.

En la grabación se ve que decidió irse en compañía de sus amigos, entre ellos el influenciador Daiky Gamboa, a comer perro caliente en un establecimiento de la ciudad, donde compartieron un grato momento.

Aunque muchos pensarían que se habría ido de fiesta privada, la paisa optó por un plan más tranquilo con sus allegados.

Cabe destacar que, esta aparición de Karol G causó gran revuelo entre sus admiradores que desde hace varios meses no la han visto en los escenarios y en redes sociales, de donde ha estado bastante alejada en medio de las especulaciones de su supuesta ruptura con el cantante Feid.

Ninguno de los dos ha querido pronunciarse sobre el tema, causando intriga en sus fieles admiradores que guardan la esperanza de que dichas afirmaciones sean falsas.