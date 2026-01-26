Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cintia Cossio derrite al mostrar el tierno momento con su bebé: “Lo hermosos que me quedan”

Cintia Cossio enterneció las redes al mostrar un dulce momento junto a su bebé Lorenzo y su hijo mayor, Thiago.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El tierno momento de Cintia Cossio y su bebé Lorenzo
Cintia Cossio causa revuelo tras mostrar tierno momento con su bebé. (Foto: Canal RCN)

Cintia Cossio, la influencer antioqueña, mostró un emotivo momento junto a su pequeño hijo, Lorenzo, que generó revuelo en redes sociales por la ternura del bebé.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el tierno momento de Cintia Cossio con su pequeño bebé?

La creadora de contenido, quien suele compartir varios momentos de su vida profesional, sorprendió al mostrar un tierno instante junto a su bebé de casi cinco meses.

Luego de un tiempo sin compartir imágenes de su hijo, en esta ocasión se le vio a Lorenzo en brazos de Cintia mientras se encontraban en un auto. En el video, el pequeño aparece mirando el paisaje, acompañado de un mensaje que conmovió a más de uno.

Artículos relacionados

“Buenas, vengo a presumirles lo hermosos que me quedan los bebés”, escribió la influencer, acompañado de emojis de amor, la cual generó múltiples reacciones entre sus millones de seguidores.

El tierno momento de Cintia Cossio y su bebé Lorenzo
Cintia Cossio causa revuelo tras mostrar tierno momento con su bebé. (Foto: Canal RCN)

El bebé, quien nació el pasado 1 de septiembre, ha mantenido a Cintia Cossio en el centro de la conversación desde entonces, no solo por compartir una emotiva fotografía cuando tenía menos de un mes de nacido, sino también por mostrar la recuperación de su cuerpo a pocos días de dar a luz.

¿Qué detalle enterneció una nueva publicación de Cintia Cossio?

En esta ocasión, además de esta imagen, Cintia compartió otra fotografía en la que aparece junto a su otro hijo, Thiago, un momento que enterneció a sus seguidores al ver a los dos hermanos, fruto de su relación con Jhoan López.

Artículos relacionados

En la fotografía se le ve a Thiago alzando al pequeño, mientras el mayor, con evidente orgullo, muestra al bebé. Cintia compartió este instante y escribió: “Hoy mis niños hicieron match”.

El tierno momento de Cintia Cossio y su bebé Lorenzo
Cintia Cossio causa revuelo tras mostrar tierno momento con su bebé. (Foto: Canal RCN)

Y es que la antioqueña, aunque suele compartir contenido sobre su vida personal, llevaba varios meses sin mostrar nada relacionado con sus hijos. Lo último que se conocía de ella era que se encontraba de viaje.

Antes de esto, acompañó a su hermano, Cossio, durante su primera hospitalización tras un percance de salud relacionado con su corazón, por el cual tuvo que someterse a una pequeña intervención quirúrgica.

Lo cierto es que cada imagen de la vida personal de Cintia genera revuelo en redes y elogios por su rol de madre.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Bus de Jhonny Rivera terminó remolcado en Caquetá Jhonny Rivera

Bus de Jhonny Rivera terminó remolcado tras incidente en Caquetá

El bus de Jhonny Rivera, en el que se movilizaba junto a sus músicos durante una gira nacional, sufrió un incidente en Caquetá.

Norma Nivia compartió en redes un romántico video dedicado a Mateo. Norma Nivia

Norma recordó con romántico video el inicio de su historia de amor con Mateo

Con un amoroso video, compartido en redes sociales, Norma recordó el día que conoció a Mateo en La casa de los famosos Colombia.

Jhon Alex Castaño enfrenta un nuevo luto tras la partida de Yeison Jiménez Jhon Alex Castaño

Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

Jhon Alex Castaño enfrenta un nuevo golpe emocional tras perder a un ser querido, días después del fallecimiento de Yeison Jiménez.

Lo más superlike

Renzo Meneses responde a las declaraciones de su expareja. La casa de los famosos

Renzo Meneses respondió EN VIVO a las graves acusaciones de su expareja: "Tengo muchas pruebas"

Renzo Meneses habló en el programa Buen Día Colombia y sorprendió con su respuesta a las acusaciones de su expareja.

Detuvieron al cantante Zion Talento internacional

El cantante Zion fue detenido por manejar en estado de embriaguez: esto se sabe

Imagen de gemelas siamesas Viral

¿Reales o IA? Las gemelas siamesas que se volvieron virales y enamoran en redes

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo