Cintia Cossio derrite al mostrar el tierno momento con su bebé: “Lo hermosos que me quedan”

Cintia Cossio, la influencer antioqueña, mostró un emotivo momento junto a su pequeño hijo, Lorenzo, que generó revuelo en redes sociales por la ternura del bebé.

Artículos relacionados Omar Murillo Omar Murillo rompe el silencio y aclara su orientación: ¿qué dijo?

¿Cuál fue el tierno momento de Cintia Cossio con su pequeño bebé?

La creadora de contenido, quien suele compartir varios momentos de su vida profesional, sorprendió al mostrar un tierno instante junto a su bebé de casi cinco meses.

Luego de un tiempo sin compartir imágenes de su hijo, en esta ocasión se le vio a Lorenzo en brazos de Cintia mientras se encontraban en un auto. En el video, el pequeño aparece mirando el paisaje, acompañado de un mensaje que conmovió a más de uno.

Artículos relacionados Bad Bunny Bad Bunny conmovió con homenaje a Yeison Jiménez en pleno concierto en Medellín

“Buenas, vengo a presumirles lo hermosos que me quedan los bebés”, escribió la influencer, acompañado de emojis de amor, la cual generó múltiples reacciones entre sus millones de seguidores.

Cintia Cossio causa revuelo tras mostrar tierno momento con su bebé. (Foto: Canal RCN)

El bebé, quien nació el pasado 1 de septiembre, ha mantenido a Cintia Cossio en el centro de la conversación desde entonces, no solo por compartir una emotiva fotografía cuando tenía menos de un mes de nacido, sino también por mostrar la recuperación de su cuerpo a pocos días de dar a luz.

¿Qué detalle enterneció una nueva publicación de Cintia Cossio?

En esta ocasión, además de esta imagen, Cintia compartió otra fotografía en la que aparece junto a su otro hijo, Thiago, un momento que enterneció a sus seguidores al ver a los dos hermanos, fruto de su relación con Jhoan López.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija de Yeison Jiménez conmueve al mostrar las cenizas de su padre y el altar familiar en su casa

En la fotografía se le ve a Thiago alzando al pequeño, mientras el mayor, con evidente orgullo, muestra al bebé. Cintia compartió este instante y escribió: “Hoy mis niños hicieron match”.

Cintia Cossio causa revuelo tras mostrar tierno momento con su bebé. (Foto: Canal RCN)

Y es que la antioqueña, aunque suele compartir contenido sobre su vida personal, llevaba varios meses sin mostrar nada relacionado con sus hijos. Lo último que se conocía de ella era que se encontraba de viaje.

Antes de esto, acompañó a su hermano, Cossio, durante su primera hospitalización tras un percance de salud relacionado con su corazón, por el cual tuvo que someterse a una pequeña intervención quirúrgica.

Lo cierto es que cada imagen de la vida personal de Cintia genera revuelo en redes y elogios por su rol de madre.