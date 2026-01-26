Paola Jara enternece al mostrar nuevos detalles del físico de Emilia: "Así o más tragada"

La cantante Paola Jara desde el nacimiento de su hija Emilia se ha mostrado abierta a compartir detalles de esta etapa en sus redes sociales, sin embargo, lo único que no ha compartido es el rostro de la bebé.

¿Paola Jara reveló el rostro de su hija Emilia?

La artista antioqueña se ha mostrado encantada con todo lo que ha vivido en estos primeros meses junto a Emilia.

Paola Jara ha expresado que han sido meses de muchos aprendizajes, pero el amor por su primera hija ha sido más grande y también el apoyo de Jessi Uribe ha sido fundamental.

A diario la artista de música popular comparte detalles y fotos de Emilia, precisamente, en las últimas horas, la cantante compartió unas instantáneas que dejaron ver nuevos detalles del rostro de la menor.

Paola Jara compartió fotos de Emilia. (Foto: Buen día, Colombia- Freepik)

¿Cuáles fueron las fotos que compartió Paola Jara de Emilia?

A través de sus historias de Instagram, Paola Jara compartió un par de fotos de su hija Emilia en las que dejó ver su amor y encanto por ella.

Paola Jara se mostró acostada con su hija cargada en sus brazos mirándola fijamente, algo que reconoció hace a diario porque se siente literalmente 'tragada'.

Así o más tragada.

En la imagen la artista de música popular dejó ver parte del rostro de la menor, específicamente la parte de sus ojos y cejas.

En otra foto Paola mostró el outfit de su hija de color azul con estampado de oso, expresándole todo su amor a su hija: "Te amo Emilia".

¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe no han querido mostrar todo el rostro de Emilia?

Paola Jara y Jessi Uribe semanas antes del nacimiento de su hija Emilia decidieron sincerarse con sus seguidores sobre la decisión que habían tomado.

La pareja anunció en ese momento que habían decidido no mostrar el rostro de su hija Emilia para protegerla de malos comentarios en redes sociales.

Jessi Uribe confesó que fue el que tomó la iniciativa de esta decisión luego de sufrir con sus otros cuatro hijos fruto de su relación con Sandra Barrios, comentarios malintencionados y despectivos en contra de ellos por temas ajenos.