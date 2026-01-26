Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
José Rodríguez, exnovio de Yaya Muñoz, fue captado junto a misteriosa mujer, ¿nuevo amor?

Tras su ruptura con Yaya Muñoz, el exparticipante de La casa de los famosos, José Rodríguez, fue grabado con mujer.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
José Rodríguez fue captado con misteriosa mujer
José Rodríguez estaría dándose una nueva oportunidad en el amor. (Fotos Canal RCN)

Una de las relaciones que dejó la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia fue la de Yaya Muñoz y José Rodríguez, la cual llegó a su final en diciembre del 2025.

José Rodríguez y Yaya Muñoz empezaron su relación dentro de La casa de los famosos Colombia y tras el final del reality se fueron a vivir juntos y se mostraban bastante enamorados y con planes.

Sin embargo, en el cierre del 2025 sus seguidores se percataron de un aparente distanciamiento y empezaron a indagarles si pasaban por alguna crisis o si habían terminado.

Aunque la pareja en principio guardó silencio, a principios de enero, la presentadora rompió el silencio durante su programa en vivo con Dímelo King y reveló que su relación había llegado a su final y que estaba felizmente soltera.

Tras semanas de esta confirmación oficial, en las últimas horas salió a la luz un video en el que quedó captado José Rodríguez junto a misteriosa mujer.

José Rodríguez y Yaya Muñoz avivan rumores.
José Rodríguez fue captado junto a misteriosa mujer tras ruptura con Yaya Muñoz. (Foto Canal RCN)

En redes sociales empezó a viralizarse un video que compartió una usuaria en redes sociales en el que captó al exparticipante de La casa de los famosos Colombia con una mujer en vía pública.

La mujer aseguraba que el video lo había captado a las afueras de un bar y que supuestamente José y la mujer del video se habían besado: "Cómo les parece que ayer estaba José el de La casa de los famosos en Bailatino de Cañasgordas con una mujer besándose".

En el audiovisual se ve claramente a José Rodríguez hablando con una mujer la cual se encuentra de espaldas por lo que no se alcanza a ver su rostro, solo su cabello largo y figura.


Como era de esperarse este video ha generado gran controversia entre los internautas, quienes se han mostrado intrigados por conocer el rostro de la mujer y saber cuál es su relación con el deportista.

Hasta el momento ni Yaya Muñoz ni José Rodríguez se han pronunciado al respecto sobre los motivos que los llevó a terminar su relación amorosa.

Sin embargo, la comunicadora en medio de su programa se pronunció una vez para asegurar que ella prefería guardar silencio sobre su ruptura porque donde llegase a hablar al parecer lo dejaría mal parado a José.

“Yo porque soy una dama, pero si yo contara realmente cómo pasaron las circunstancias y por qué estoy soltera, la historia cambiaría”, expresó la presentadora.

José Rodriguez emocionó al mostrar sus hijos.
José Rodriguez captado con otra mujer. (Foto Canal RCN)
