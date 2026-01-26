Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Liendra reaccionó al polémico posicionamiento de Nicolás Arrieta y Tebi Bernal

La Liendra opinó sobre el pleito de Nicolás Arrieta y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
la liendra sobre nicolas arrieta y tebi bernal
La Liendra opinó sobre Nicolás Arrieta y Tebi Bernal/Canal RCN

El influenciador La Liendra reaccionó al polémico posicionamiento que tuvieron Nicolás Arrieta y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo fue el posicionamiento de Nicolás Arrieta y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Los influenciadores Nicolás Arrieta y Tebi Bernal tuvieron un fuerte enfrentamiento durante el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia en la gala de este domingo 25 de enero, donde Renzo Meneses quedó eliminado.

nicolas arrieta contra tebi bernal en la casa de los famosos colombia

Tebi Bernal era uno de los nominados y como se acostumbra los participantes debían posicionarse frente al nominado que quisieran que se fueran de la casa, por lo que, Nicolás se le posicionó a Tebi tras protagonizar varias diferencias, reiterando la rivalidad que hay entre ellos.

¿Cómo reaccionó La Liendra tras la discusión entre Nicolás Arrieta y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

El influenciador La Liendra reaccionó a dicho posicionamiento en compañía de su amigo, el deportista Mateo Carvajal.

la liendra sobre nicolas arrieta

Los dos se mostraron sorprendidos con cada palabra que se dijeron los participantes, evidenciando lo asombrados que quedaron con dicho enfrentamiento.

Ambos coincidieron en que Tebi decidió entregar dicha bat*lla y no quiso seguir en contra del influenciador.

La Liendra destacó que siente que Tebi se dejó amedrentar de lo que le dijo Nicolás Arrieta y por ello prefirió no reaccionar de la misma manera.

"Siento que Arrieta sí estuvo un poco alterado, siento que sí se la está viviendo, yo creo que una personalidad como la de Nicolás tiene que tener cuidado con las situaciones que se viven allá adentro, yo creo que con el tiempo pueda colapsar y eso no es nada para lo que tiene que vivir más adelante, se tiene que controlar", dijo.

Agregó que cada vez que avanza la competencia es más difícil, por lo que, dijo que creen que se vienen cosas bastantes fuertes.

Por ahora, La Liendra sigue al pendiente de lo que ocurre en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia luego de su participación en la segunda temporada, de la que tuvo varios aprendizajes.

