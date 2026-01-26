Karina García es la nueva panelista de Qué hay pa’ dañar La casa de los famosos, así fue el anuncio

Este lunes 26 de enero se confirmó a Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia segunda temporada como la nueva panelista del programa digital del Canal RCN ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos? Junto a Roberto Velásquez y Néstor Parra.

¿Cómo anunciaron la llegada de Karina García a Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?

Durante la emisión del programa de este lunes 26 de enero Roberto Velásquez y Néstor Parra anunciaron la llegada de una nueva voz en la mesa de ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos? Que sorprendió a los usuarios y seguidores de la novela de la vida en vivo que están pendientes de lo que sucede dentro de la afamada casa las 24 horas de los 7 días.

Sorpresa en Qué hay pa’ daña en La casa de los famosos: Karina García llega como nueva panelista. (Foto Canal RCN).

Según comentaron los analistas, Karina García se sumará a los debates que giran en torno a lo que ocurre dentro de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, en la que varios participantes buscan convertirse en el nuevo ganador del reality y ser el último en apagar las luces del que fue su hogar durante este prolongado tiempo.

De esta manera, con una mirada más profunda de lo que se vive dentro del reality al vivir en carne propia lo que se experimenta dentro de él, Karina García no solo aportará una nueva perspectiva a los análisis de esta tercera temporada, sino que también podrá opinar sobre las conductas y estrategias de los participantes.

¿Cómo y cuándo ver a Karina García en Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?

A partir de este momento, Karina García hará parte de la mesa de ‘¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos? Por lo que los usuarios y televidentes podrán apreciar sus análisis y divertirse con sus comentarios por medio de la app del Canal RCN que puedes descargar dando clic aquí.

El programa funciona como una pre gala y gala, es decir, dará inicio una hora antes de la gala de domingo a domingo con Roberto, Néstor y Karina García.