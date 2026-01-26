Yaya Muñoz impresiona con nuevo look tras su ruptura con José Rodríguez y la comparan con Karol G

La presentadora Yaya Muñoz deslumbró con su cambio de look tras la confirmación de su ruptura amorosa con José Rodríguez.

Yaya Muñoz cambia de imagen tras terminar su relación con José Rodríguez. (Foto Canal RCN)

¿Cómo fue el radical cambio de imagen de Yaya Muñoz?

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombiapublicó una sesión fotográfica en las que se le ve con el cabello pintado de dos tonos diferentes.

El radical cambio generó una ola de reacciones y elogios por parte de los internautas que incluso aseguraron que se parecía a la cantante de reguetón Karol G.

Los comentarios resaltaron el cambio de imagen como parte de un nuevo comienzo en la vida profesional y personal de Yaya.

¿Por qué terminaron su relación sentimental Yaya Muñoz y José Rodríguez?

Yaya y José confirmaron el fin de su relación hace un par de semanas, pero desde mucho antes los seguidores venían especulando sobre esta situación por las claras muestras de distanciamiento en redes sociales, donde solían compartir con frecuencia sus momentos juntos.

José fue captado recientemente con una extraña mujer a las afueras de un sitio público, lo que muchos interpretaron como el inicio de una nueva etapa en su vida sentimental.

La pareja inició su relación durante la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

Sin embargo, tras unas declaraciones de Yaya en el programa DímeloKing, donde aseguró que su relación era “50/50”, la dinámica entre ellos empezó a ir en declive, como ella misma lo reconoció.

La presentadora afirmó que le parecía injusto que, por sus palabras, la gente comenzara a criticar a José en redes sociales, lo que terminó generando un ambiente incómodo para él.

Según Yaya, esa presión mediática ocasionó que José se alejara definitivamente, marcando el final de la relación.

La presentadora estuvo bajo la lupa de la opinión pública luego de criticar a Carla Giraldo, conductora de La Casa de los famosos Colombia, asegurando que se comporta como si fuera una participante más dentro del reality.

Carla respondió que Yaya tenía toda la razón y que cada uno opina lo que quiera, pero además le pidió que siguiera dándole visibilidad al programa en el que ella está como conductora.