Nataly Umaña es captada cantando “a todo pulmón” y desata rumores, ¿despechada?

Nataly Umaña fue grabada mientras cantaba una reconocida canción de Silvestre Dangond.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Nataly Umaña llamó la atención por el entusiasmo con que cantaba.
Nataly Umaña asistió a un concierto de Silvestre Dangond y no pasó desapercibida. Foto: RCN

Nataly Umaña causó gran revuelo en redes sociales en medio de la participación de su exesposo, Alejandro Estrada, en La casa de los famosos Colombia.

¿Cuál fue el video de Nataly Umaña cantando en un concierto de Silvestre Dangond?

Mediante su cuenta de Instagram, donde suma casi 800 mil seguidores, Umaña compartió un video de un concierto al que asistió recientemente. En él, se le vio cantando “a grito herido”.

La actriz canta los versos con mucha emoción y alegría, lo que despertó reacciones de todo tipo. Algunos internautas, incluso, recordaron su mediática ruptura con Alejandro Estrada en aquella primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

“Qué linda te ves siendo feliz”, “ella es muy hermosa y auténtica. Saludos Naty, Dios te bendiga siempre”, “hermosa”, “qué energía tan bonita”, “súper linda te ves”, “me encanta que estés feliz, te lo mereces”, “yo la veo feliz, libre, amándose”.

Umaña acompañó el video con una corta, pero contundente frase que reconfirmó su fanatismo y amor por la música de Silvestre Dangond.

¿Quién es el exesposo de Nataly Umaña que participa en La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada, exesposo de Nataly Umaña, aceptó el reto de La casa de los famosos Colombia. El actor regresó al lugar donde tiempo atrás le había devuelto en vivo a la actriz el anillo de matrimonio.

Alejandro Estrada de La casa de los famosos en 2016
Alejandro Estrada volvió a La casa de los famosos, ya no como invitado, sino como participante. (Fotos Canal RCN)

La gota que rebosó la copa fue el amorío que nació entre Nataly y Miguel Melfi. El actor se sintió dolido por las situaciones románticas que protagonizaron el cantante y la ibaguereña, por lo que decidió romper definitivamente esa relación.

¿Cómo fue la historia de amor entre Nataly Umaña y Alejandro Estrada?

Alejandro Estrada y Nataly Umaña mantuvieron una relación de 12 años. De ese tiempo, siete años estuvieron casados, convirtiéndose en una de las parejas más reconocidas y estables del entretenimiento colombiano durante más de una década.

Según ha contado el actor en distintas entrevistas, su historia comenzó en Barranquilla durante el Carnaval de 2012. Ambos coincidieron en un desfile y fue en esa ciudad donde compartieron por primera vez, se dieron su primer beso y vivieron varios momentos juntos.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada estuvieron juntos por más de una década.
Nataly Umaña y Alejandro Estrada habían consolidado una gran relación, pero rompieron en 2024. Fotos: RCN

Estrada reveló que la pedida de mano se dio en Nueva York, cuando ya llevaban varios años de relación. El actor organizó un picnic en Central Park, escenario en el que le propuso matrimonio a Nataly Umaña.

Ante la infidelidad de Nataly, Alejandro dio por terminado su matrimonio. Posteriormente, Umaña manifestó que, aunque había sido doloroso todo, no se arrepentía de lo ocurrido, pues sentía que si no lo hacía, seguiría en medio de una relación infeliz.

Los actores tomaron distintos rumbos tras ese mediático hecho. Ella sigue vinculada a la actuación, pero también atiende otros proyectos profesionales, mientras que Estrada, además de actor, es empresario de gafas.

