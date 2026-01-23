Alejandro Estrada confronta a Beba sin filtros en el banquillo de los famosos: “y luego llorar”

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombiasigue dando de qué hablar tras los recientes roces entre Beba y Alejandro Estrada.

¿Por qué Alejandro Estrada enfrentó a Beba en el banquillo de La casa de los famosos?

Durante una reciente dinámica en La casa de los famosos Colombia, los participantes expusieron de frente sus cualidades y defectos. Sin embargo, cuando Beba ocupó el banquillo, Alejandro Estrada no dudó en confrontarla directamente, generando nueva tensión entre ellos.

Alejandro expuso que, a su juicio, la cualidad de Beba era su físico. “Muy guapa, muy bien por tu gimnasio y, al igual que tú, no conozco tus talentos”, le dijo, mientras Beba lo observaba sin mostrarse del todo convencida.

Por otro lado, Alejandro fue directo y, al referirse a los defectos de Beba, aseguró que sí conocía uno. “Eso te sacó de un programa anterior”, le dijo, y añadió: “Tienes una segunda oportunidad y, como lo han dicho tus compañeros, no la has aprovechado al máximo”.

Alejandro Estrada fue directo y le dijo que por el contrario a lo que piensa ella, no se caracterizaba ser una persona ofensiva contra las mujeres y le recordó que no es una carta del feminismo.

¿Qué le dijo Alejandro Estrada a Beba sobre su carácter?

El actor también se refirió al episodio ocurrido el pasado 22 de enero, luego de la discusión que ambos protagonizaron y a la reacción que tuvo Beba al llorar.

“A diferencia de muchos, no es carácter decir las cosas y luego llorar”, expresó, mientras Beba negaba con la cabeza y, en voz baja, aseguraba que eso no tenía nada que ver.

Por lo que Alejandro Estrada insistió en la importancia de saber escuchar y, finalmente, le señaló que era algo que aún le faltaba, pero que podía aprenderlo y así mismo a disculparse.

En los últimos dos días, los roces entre ambos han ido en aumento. Inicialmente, Beba aseguró que la reacción de Alejandro se debía a Yuli y a los conflictos que él ha tenido con ella; sin embargo, Alejandro respondió que, en realidad, su actitud obedecía a que considera a Beba una persona grosera.