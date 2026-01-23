Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alejandro Estrada confronta a Beba sin filtros en el banquillo de los famosos: “y luego llorar”

Alejandro Estrada fue directo contra Beba en el banquillo tras recientes roces en La casa de los famosos Colombia 3.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alejandro Estrada arremete contra Beba en plena dinámica en La casa de los famosos Colombia 3.
Alejandro Estrada se va contra Beba en el banquillo de La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombiasigue dando de qué hablar tras los recientes roces entre Beba y Alejandro Estrada.

Artículos relacionados

¿Por qué Alejandro Estrada enfrentó a Beba en el banquillo de La casa de los famosos?

Durante una reciente dinámica en La casa de los famosos Colombia, los participantes expusieron de frente sus cualidades y defectos. Sin embargo, cuando Beba ocupó el banquillo, Alejandro Estrada no dudó en confrontarla directamente, generando nueva tensión entre ellos.

Alejandro expuso que, a su juicio, la cualidad de Beba era su físico. “Muy guapa, muy bien por tu gimnasio y, al igual que tú, no conozco tus talentos”, le dijo, mientras Beba lo observaba sin mostrarse del todo convencida.

Artículos relacionados

Por otro lado, Alejandro fue directo y, al referirse a los defectos de Beba, aseguró que sí conocía uno. “Eso te sacó de un programa anterior”, le dijo, y añadió: “Tienes una segunda oportunidad y, como lo han dicho tus compañeros, no la has aprovechado al máximo”.

Alejandro Estrada fue directo y le dijo que por el contrario a lo que piensa ella, no se caracterizaba ser una persona ofensiva contra las mujeres y le recordó que no es una carta del feminismo.

¿Qué le dijo Alejandro Estrada a Beba sobre su carácter?

El actor también se refirió al episodio ocurrido el pasado 22 de enero, luego de la discusión que ambos protagonizaron y a la reacción que tuvo Beba al llorar.

Artículos relacionados

“A diferencia de muchos, no es carácter decir las cosas y luego llorar”, expresó, mientras Beba negaba con la cabeza y, en voz baja, aseguraba que eso no tenía nada que ver.

Por lo que Alejandro Estrada insistió en la importancia de saber escuchar y, finalmente, le señaló que era algo que aún le faltaba, pero que podía aprenderlo y así mismo a disculparse.

En los últimos dos días, los roces entre ambos han ido en aumento. Inicialmente, Beba aseguró que la reacción de Alejandro se debía a Yuli y a los conflictos que él ha tenido con ella; sin embargo, Alejandro respondió que, en realidad, su actitud obedecía a que considera a Beba una persona grosera.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Marilyn Patiño y Mariana Zapata no se la llevan tan bien en La casa de los famosos. Mariana Zapata

Enfrentamiento entre Mariana Zapata y Marilyn Patiño “llegó” a Caso Cerrado: así fue el momento

El momento en que Mariana Zapata confronta a Marilyn Patiño fue recreado al mejor estilo de Caso Cerrado.

Sara Uribe confrontó a Valentino Lázaro Sara Uribe

Sara Uribe confrontó a Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia: así reaccionó

Sara Uribe se desahogó y le dije varias verdades a Valentina Lázaro en La casa de los famosos Colombia: "Tu mayor debilidad".

Manuela Gómez explotó por castigo del Jefe Manuela Gómez

Manuela Gómez estalla tras recibir castigo del Jefe en La casa de los famosos: "Qué rabia"

Manuela Gómez expresó su rabia por tener que asumir castigo del Jefe de La casa de los famosos por culpa de sus compañeros.

Lo más superlike

carla giraldo y marcelo cezan en la casa de los famosos Carla Giraldo

La razón de las ausencias de Marcelo Cezán y Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia

Los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo se seguirán ausentando en La casa de los famosos Colombia.

Bless sobre su paternidad Blessd

Blessd reveló cómo se enteró que iba a ser papá, entre otros detalles

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Queman estatua de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Quemaron estatua de Cristiano Ronaldo en Portugal: el hecho quedó registrado en video

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo