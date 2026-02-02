Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura reveló lo que siente tras estar en el After de La casa de los famosos: “mejores experiencias”

La Segura contó los contratiempos y emociones de su experiencia en el after de La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura cuenta su experiencia en el after tras su primera temporada
La Segura cuenta cómo fue su participación en el after de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Recientemente, La Segura estuvo en el after de La casa de los famosos Colombia, acompañando a su amiga y excompañera de la primera temporada, Karen Sevillano, y contó detalles de la experiencia.

¿Qué dijo La Segura sobre su experiencia en el After de La casa de los famosos?

Fiel a su estilo, la creadora de contenido caleña compartió un video en el que contó algunos contratiempos que tuvo al llegar a Bogotá, debido a que su vuelo se había retrasado.

No obstante, se mostró muy emocionada al compartir la noticia con sus millones de seguidores, contando que se debía arreglar para la ocasión, ya que por primera vez estaría en el after después de su participación en la primera temporada del reality.

“A mí no me tengan altas expectativas”, dijo mientras contaba que iba a estar como presentadora invitada en el show, en el que quería recordar viejos tiempos y chismosear con Karen Sevillano.

La Segura cuenta su experiencia en el after tras su primera temporada
Además, se refirió a sus haters, para que luego no le dijeran que no era una presentadora y como lo había hecho en vivo, mientras decía: “¿Quién dijo que yo era presentadora?”

También explicó que necesitaba una actualización, pues tenía tantos compromisos actualmente que no le daba tiempo para estar conectada con lo que estaba pasando en La casa.

¿Qué dijo La Segura sobre su relación con el Canal RCN?

La Segura contó a sus millones de seguidores que al salir de la primera temporada tenía una percepción distinta de lo que había sido: “uno sale como loquito de allá”.

Contó que estar como televidente y estar allá es muy diferente; la percepción de las cosas cambia.

Y aseguró que luego de hablar con varias personas de la producción: “solo tengo agradecimiento con el Canal, me dieron una oportunidad de vida y tuve una de las mejores experiencias de mi vida”.

La Segura cuenta su experiencia en el after tras su primera temporada
La Segura además reveló que, tras tropiezos con su salud, el Canal fue un apoyo para ella mientras estuvo en la primera temporada, y que las situaciones de convivencia que vivió la hicieron más fuerte.

Sus palabras, como era de esperarse, se llenaron de comentarios divididos, entre quienes expresaron su emoción por ver de nuevo a “tus chismosas de confianza”.

 

