Así fue el reencuentro de Feid con J Balvin y Ryan Castro en los Grammy 2026: ¿sin Karol G?

Feid se reencontró en los Premios Grammy 2026 con J Balvin y Ryan Castro, pero dividió opiniones tras su distancia con Karol G.

María Camila Arteaga
Así fue el reencuentro de Feid con J Balvin y Ryan Castro en los Grammy 2026: ¿sin Karol G?
Este fue el reencuentro de Feid con J Balvin y Ryan Castro. | Fotos AFP: Ammy Susam y Neilson Barnard

El pasado 1 de febrero se llevó a cabo una de las premiaciones más esperadas por parte de los artistas que hacen parte del gremio de la música, quienes se han destacado en sus respectivas interpretaciones musicales y son nominados en los Premios Grammy.

La ceremonia de los Premios Grammy 2026 se llevó a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, en el que varias celebridades que hacen parte del entretenimiento se cruzaron.

Sin duda, uno de los rostros que más llamó la atención fue la de los cantantes Ryan Castro, Feid y J Balvin, quienes han llevado en alto el nombre del país al ser uno de los artistas más escuchados a nivel internacional.

¿Cuál fue la aparición de J Balvin, Feid y Ryan Castro en los Premios Grammy?

Durante la ceremonia de los Premios Grammy 2026, varios internautas se sorprendieron por la llegada de varios artistas que hacen parte del género urbano, quienes cautivaron con sus auténticos trajes durante la ceremonia.

Así fue el reencuentro de Feid con J Balvin y Ryan Castro en los Grammy 2026: ¿sin Karol G?
Así publicó J Balvin y su encuntro con Feid y Ryan Castro. | AFP: Amy Sussman

Por su parte, J Balvin, quien es una de las figuras más representativas del país a nivel internacional al destacarse por el éxito de varias canciones como: ‘Loco contigo’, ‘I Like It’, ‘Mi Gente’ y ‘La Canción’, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 50 millones de seguidores, una fotografía en la que apareció junto a Ryan Castro y Feid.

En la fotografía que compartió J Balvin en sus redes sociales se evidencia que tiene una buena amistad junto a Feid y Ryan Castro, quienes también se han dado a conocer por su gran habilidad artística, en especial, por ser oriundos de Medellín.

¿Cuál fue la aparición de Karol G al estar cerca de Feid en los premios Grammy 2026?

Desde luego, otra de las celebridades colombianas que más captó la atención por parte de los presentes durante los Premios Grammy 2026, fue la antioqueña Karol G, quien cautivó con su deslumbrante vestido durante la ceremonia.

Así fue el reencuentro de Feid con J Balvin y Ryan Castro en los Grammy 2026: ¿sin Karol G?
¿Cómo se encontraron Feid y Karol G? | AFP: Mike Coppola

Así también, el nombre de Karol G se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su ruptura con Feid, según anunció el medio de comunicación internacional TMZ.

Con base en esto, se ha hecho viral un video circulado mediante las diferentes plataformas digitales en el que Karol G se cruzó a la distancia con Feid durante la ceremonia.

Así también, se compartieron varios rumores en que la pareja de artistas colombianos sí terminó tras la reciente distancia que se presentó entre ambos en los Premios Grammy 2026.

