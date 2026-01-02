Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue el tenso encuentro de Karol G y Feid en los Premios Grammy 2026

Tras su ruptura, Karol G y Feid se reencontraron en los Premios Grammy 2026 y no ocultaron su gran incomodidad.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Encuentro de Feid y Karol G en los Grammy 2026
Feid y Karol G se dejaron ver cada uno por su lado. (AFP: Neilson Barnard)

Dos de los artistas más esperados durante la edición 68 de los Premios Grammy 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles eran Karol G y Feid, quienes tuvieron su primer reencuentro tras su ruptura.

¿Cómo fue el encuentro de Karol G y Feid en los Grammy 2026?

Los galardones más importantes de la música son sin duda alguna los Premios Grammy, en donde los artistas colombianos han tenido una destacada participación.

Precisamente, la gala de este año reunió a varios artistas colombianos entre ellos la expareja conformada por Karol G y Feid.

Ambos llegaron a la alfombra roja de los premios de manera separada y cada uno pasó por esta parte en momentos diferentes ante las múltiples cámaras y periodistas que los aguardaban.

Sin embargo, hubo un momento en el que ambos artista tuvieron que encontrarse pese a que al parecer hicieron todo lo posible por evitarse.

Karol G reacciona a canción de Feid
Karol G y Feid tuvieron curiosa reacción tras reencontrase. (AFP: KEVIN WINTER y AFP: Alexander Tamargo)

¿Cómo reaccionaron Feid y Karol G tras reencontrarse en los Grammy 2026?

En redes sociales salió a la luz un video que dejó ver el momento en que Karol G y Feid tuvieron que reencontrarse previo a ingresar al salón de eventos del Crypto.com Arena.

En el video quedo evidenciado que cada uno se hizo a un extremo de las diferentes filas que se hicieron para ingresar al recinto.

Por su parte Karol G se mostró empoderada y siempre con la mirada al frente, dejándose ver sonriente y emocionada.

Sin embargo, Feid se mostró serio y enfocado en la pantalla de su celular, evitando así cualquier clase de contacto con La Bichota.

¿Karol G y Feid terminaron en malos términos su relación?

Estas reacciones de Karol G y Feid durante su reencuentro en los Premios Grammy 2026 no han pasado por desapercibido ya que para muchos demostró que entre ellas las cosas no terminaron de la mejor manera.

En redes sociales los internautas expresaron que era extraño ver cómo pasaron de derrochar amor y ternura en su relación sentimental al punto de ni determinarse y tampoco ni si quiera entrar juntos como amigos a la gala de premios.

Feid y Karol G ni se determinaron en los Premios Grammy 2026. (Foto: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)
