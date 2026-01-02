Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alexa y Beba protagonizan tenso enfrentamiento antes de la eliminación de La casa de los famosos

Alexa Torres recibió seis posicionamientos en La casa de los famosos y vivió un tenso enfrentamiento con Beba.

En la noche de la gala del 1 de febrero de 2026, los colombianos e internautas conocerían quién sería el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, antes de revelar al eliminado de la semana, Alexa Torres recibió seis posicionamientos, siendo la participante con más señalamientos de la jornada.

¿Por qué Alexa Torres recibió tantos posicionamientos en La Casa de los Famosos?

En la placa de esta noche se encontraban Tebi, Sofía Jaramillo, Campanita, Alexa Torres, Marilyn Patiño, Jay Torres y Lorena Altamirano, luego de una semana intensa de convivencia y de las travesuras del ‘supervillano’.

En medio del posicionamiento, Alexa recibió varios cuestionamientos relacionados con comentarios que había hecho sobre Manuela Gómez.

El primero en confrontarla fue Nicolás Arrieta, quien le dijo que parecía estar “en una película inventando cosas”, aunque también le aconsejó mostrarse más natural y seguir sus sueños.

A lo que Alexa respondió con palabas de agradecimiento y le dijo que tomaba bien sus palabras y quería ser más directa y que no le importara el que dirán con a él.

Por su parte, Maiker también le llamó la atención, pues sabía que Juanda Caribe era el ‘supervillano’, y le pidió dejar de actuar de manera exagerada y de crear conflictos dentro de la casa.

¿Qué pasó entre Alexa Torres y Beba en el posicionamiento de La casa de los famosos?

Durante el posicionamiento, la interacción con Beba se volvió tensa. Beba le expresó palabras fuertes y de nuevo mencionó el aliento de la creadora de contenido.

Mientras le refutaba que debía aprender muchas cosas sobre sus actuaciones y lo que decía, le dijo: “Aquí eres una cansona, no aprendes nada y no respetas a nadie” y “Estás haciendo el oso”.

A lo que Alexa Torres respondió comiendo cebolla delante de ella y riendo, transmitiendo su aliento, y le dijo: “Eres mala persona”. Mientras Beba se tapaba la boca y hacía énfasis en el aliento seguía diciéndole palabras fuertes.

Finalmente, en medio de la eliminación, Alexa Torres fue la segunda en ingresar de nuevo a La casa y se dirigió a las cámaras, asegurando que volvería a inventar algo más, dejando atrás todas las críticas.

