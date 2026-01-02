Karol G enamoró con su traje y look en los Premios Grammy 2026, ¿Feid reaccionó?

En la noche del 1 de febrero se llevó a cabo la edición 68 de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos.

La entrega de los gramófonos dorados por la Academia de la Grabación reune a todos los mejores artistas, músicos y compositores de todos los géneros.

El encargado de conducir la gala fue Trevor Noah, quien regresó por sexta y última vez como anfitrión, rompiendo así un récord. Asimismo, se contó con las presentaciones de artistas internacionales como Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, entre otros.

Una de las más esperadas en la noche era la cantante antioqueña Karol G, quien llegó a la alfombra de la gala de los Premios Grammy 2026 con un imponente vestido azul y con su look al natural.

Karol G se llevó las miradas en los Premios Grammy 2026. (AFP: Amy Sussman)

Así lució Karol G en los Premios Grammy 2026

La Bichota quien llegó a la gala con su importante nominación en la categoría Mejor álbum de pop latino por Tropicoqueta, enfrentándose a Bad Bunny, Rauw Alejandro, Alejandro Sanz y Andrés Cepeda.

Karol G se decantó con un vestido de color azul ajustado el cual dejó ver su gran figura y tonificado cuerpo, el cual acompañó con una pulsera y unos tacones plateados.

La Bichota se decantó por llevar su cabello rubio completamente suelto y peinado por la mitad con unas pequeñas ondas y textura.



Como era de esperarse el look de la colombiana no pasó por desapercibido y se llevó todos los focos de las cámaras y los elogios en redes no se han hecho esperar.

¿Feid reaccionó al vestido de Karol G?

Como era de esperarse en redes muchos no dejaron pasar por desapercibido la presencia de Karol G y su expareja Feid en el mismo evento.

Por eso, muchos aseguraron que la antioqueña se había decantado por un vestido bastante llamativo para no pasar por desapercibida ante la presencia de su expareja, sin embargo, hasta el momento no se conoce la reacción de Feid.

Cabe destacar que ‘La Bichota’ desde la pre-gala se llevó todos los elogios con un vestido largo en tono negro, el cual se destacó por su corte estilizado dejando su espalda descubierta.