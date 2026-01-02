Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Revelan video del curioso suceso en el cielo durante el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín

Hermana de Yeison Jiménez mostró lo que muchos interpretaron como una “señal divina” en pleno homenaje de Luis Alfonso en El Campín.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yeison Jiménez cumplió su sueño de tener su segundo concierto en El Campín y aunque no pudo estar presente sus amigos y colegas le rindieron un homenaje hasta el cielo.

¿Qué pasó en el cielo durante homenaje de Yeison Jiménez en El Campín?

Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero en un trágico accidente aéreo en compañía de cuatro personas de su equipo y del piloto de la aeronave.

Tras 21 días de su muerte, su equipo de trabajo y familia quisieron adelantar su concierto planeado para el 28 de marzo del presente año en El Campín para el 31 de enero para rendirle así un homenaje de despedida por todo lo alto.

Homenaje en el que estuvieron varios integrantes de su familia como su esposa Sonia Restrepo, su mamá Luz Mery Galeano y su hermana Lina Jiménez.

Precisamente, la hermana del artista compartió en la tarde del 1 de febrero un curioso video que compartió una fanática en la que mostró un curioso suceso en el cielo durante le homenaje.

La aparición divida de Yeison Jiménez en El Campín
Fanáticos de Yeison Jiménez se percataron de señal en el cielo. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Video del suceso que tomaron como señal 'divina' en homenaje a Yeison Jiménez en El Campín

El homenaje de Yeison Jiménez empezó desde las cuatro de la tarde en el estadio El Campín en donde fueron saliendo a tarima diferentes exponentes de la música.

Este concierto se extendió hasta la media noche y curiosamente cuando el artista Luis Alfonso cantó, siendo el homenaje más emotivo de la noche en donde le dedicó emotiva palabras a su gran amigo.

En el video compartido por la hermana de Yeison Jiménez mostró el momento en el que el cielo se iluminó por completo en medio del homenaje de Luis Alfonso.

¿Yeison estaba presente? Pues miren esa luna tan maravillosa.

¿Qué reacciones ha dejado el suceso en el cielo en el concierto de Yeison Jiménez?

Como era de esperarse este video del momento en el que el cielo se iluminó cuando cantó Luis Alfonso a Yeison Jiménez ha empezado a viralizarse en redes sociales.

Precisamente, muchos han tomado este acto de la naturaleza como una señal divina y hasta como una manifestación del artista ante las emotivas palabras de su amigo y ante todo el cariño de su gente en El Campín.

"Yeison no aguantó las palabras de Luchito", "Yeison se hizo manifestar a través de la luna" o "Ese homenaje llegó hasta el cielo", fueron algunos de los comentarios.

Luis alfonso y yeison jimenez
Luis Alfonso compuso canción para Yeison Jiménez/Canal RCN/AFP: Eva Marie Uzcategui
