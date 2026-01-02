Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Sofía Jaramillo y Campanita tuvieron tenso cruce en La casa de los famosos: así fue

Sofía Jaramillo y Campanita tuvieron acalorada discusión en La casa de los famosos Colombia 3: "Sos conveniente".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Campanita y Sofía Jaramillo tuvieron tensa discusión
Campanita y Sofía Jaramillo discutieron en La casa de los famosos. (Fotos Canal RCN)

La tensión se apoderó de La casa de los famosos Colombia 3 en la jornada del 1 de febrero en medio del brunch de los participantes en riesgo de eliminación.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el problema entre Sofía Jaramillo y Campanita en La casa de los famosos Colombia 3?

Los siete participantes en riesgo de eliminación de esta semana son: Marilyn Patiño, Sofía Jaramillo, Lorena Altamirano, Alexa Torres, Campanita, Tebi Bernal y Jay Torres.

Como es costumbre en el reality del Canal RCN los habitantes en riesgo de eliminación tuvieron que reunirse en el brunch en donde el Jefe les dejó varias preguntas que sacaron verdades y diferencias a la luz.

Precisamente, en medio de esta dinámica, Sofía Jaramillo y Campanita tuvieron una fuerte discusión delante de todos en donde se sacaron varios trapitos al sol.

Sofía Jaramillo contó un curioso hecho en La casa de los famosos.
Sofía Jaramillo se sinceró con Campanita en La casa de los famosos Colombia. (Foto: RCN)

Artículos relacionados

¿Qué se dijeron Sofía Jaramillo y Campanita en el brunch de La casa de los famosos Colombia 3?

Campanita le reclamó a Sofía Jaramillo por haber escogido a Tebi Bernal por encima de él, asegurando que ella había sido mala amiga con él. Aunque la modelo intentó justificarse, el deportista no lo aceptó.

Yo me le acerqué a usted primero, pero usted ha sido mala amiga conmigo.

La actitud de Campanita sacó el malgenio a Sofía, quien no aguantó más y arremetió contra él sacándole varios trapitos al sol.

Te lo voy a decir en la cara, sos conveniente. Eres el tipo de persona al árbol que más sombra de. Eres un perrito faldero.

Sofía le dejó claro a Campanita que de regresar a la competencia su amistad quedaba terminada porque ella no iba a seguir detrás de él.

Déjame hablar. Si yo me llego a quedar y tú también, no te voy a mendigar más amistad.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones ha dejado el rifirrafe entre Sofía Jaramillo y Campanita La casa de los famosos Colombia 3

Campanita tras escuchar el desahogo de Sofía decidió darle su punto de vista, asegurándole que el problema de ella no era con él o con otros de sus compañeros sino con algo personal de afuera.

Si tú tienes un problema afuera acá tienes que olvidarlo.

Asimismo, el modelo y deportista aprovechó otra pregunta para sincerarse y expresarle a Sofía que tras lo sucedido en el brunch para él ella era la persona más doble cara de la casa.

La persona más doble cara de la casa, con todo mi corazón con lo que acabo de ver aquí en la mesa no sería capaz de sacar a Sofía por el cariño que te tengo.

Campanita se muestra preocupado tras quedar de nuevo nominado por el público en La casade los famosos
Campanita arremetió contra Sofía Jaramillo. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Manuela Gómez habla de su pasado en La casa de los famosos La casa de los famosos

Manuela Gómez conmueve en La casa de los famosos con su historia de vida y renacer: “Sufrí mucho”

Manuela Gómez abrió su corazón en La Casa de los Famosos Colombia 3 y compartió momentos difíciles de su vida.

Lorena Altamirano reveló a Mariana Zapata lo que Marilyn dijo sobre ellas en La Casa de los Famosos La casa de los famosos

Lorena Altamirano y Mariana Zapata reaccionan a lo que dijo Marilyn en La casa de los famosos

Lorena Altamirano reveló a Mariana Zapata los comentarios que Marilyn hizo durante el brunch de nominados sobre ellas.

Nicolás Arrieta revela por qué le molestó descubrir a Juanda Caribe como supervillano Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta explicó por qué se molestó con Juanda Caribe tras saber que era el supervillano

Nicolás Arrieta reveló la razón por la que se molestó con Juanda Caribe tras descubrir que era el supervillano de La casa de los famosos.

Lo más superlike

Así lució Karol G en los Premios Grammy 2026 Karol G

Karol G enamoró con su traje y look en los Premios Grammy 2026, ¿Feid reaccionó?

La cantante Karol G sorprendió con su figura al lucir un moderno y elegante vestido azul en los Premios Grammy 2026.

Giovanny Ayala desata polémica con IA de artistas fallecidos y la ausencia de Yeison Jiménez Giovanny Ayala

Giovanny Ayala genera polémica tras recrear artistas fallecidos con IA: ¿omitió a Yeison Jiménez?

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones