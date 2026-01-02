Sofía Jaramillo y Campanita tuvieron tenso cruce en La casa de los famosos: así fue

La tensión se apoderó de La casa de los famosos Colombia 3 en la jornada del 1 de febrero en medio del brunch de los participantes en riesgo de eliminación.

¿Cuál fue el problema entre Sofía Jaramillo y Campanita en La casa de los famosos Colombia 3?

Los siete participantes en riesgo de eliminación de esta semana son: Marilyn Patiño, Sofía Jaramillo, Lorena Altamirano, Alexa Torres, Campanita, Tebi Bernal y Jay Torres.

Como es costumbre en el reality del Canal RCN los habitantes en riesgo de eliminación tuvieron que reunirse en el brunch en donde el Jefe les dejó varias preguntas que sacaron verdades y diferencias a la luz.

Precisamente, en medio de esta dinámica, Sofía Jaramillo y Campanita tuvieron una fuerte discusión delante de todos en donde se sacaron varios trapitos al sol.

Sofía Jaramillo se sinceró con Campanita en La casa de los famosos Colombia. (Foto: RCN)

¿Qué se dijeron Sofía Jaramillo y Campanita en el brunch de La casa de los famosos Colombia 3?

Campanita le reclamó a Sofía Jaramillo por haber escogido a Tebi Bernal por encima de él, asegurando que ella había sido mala amiga con él. Aunque la modelo intentó justificarse, el deportista no lo aceptó.

Yo me le acerqué a usted primero, pero usted ha sido mala amiga conmigo.

La actitud de Campanita sacó el malgenio a Sofía, quien no aguantó más y arremetió contra él sacándole varios trapitos al sol.

Te lo voy a decir en la cara, sos conveniente. Eres el tipo de persona al árbol que más sombra de. Eres un perrito faldero.

Sofía le dejó claro a Campanita que de regresar a la competencia su amistad quedaba terminada porque ella no iba a seguir detrás de él.

Déjame hablar. Si yo me llego a quedar y tú también, no te voy a mendigar más amistad.

¿Qué reacciones ha dejado el rifirrafe entre Sofía Jaramillo y Campanita La casa de los famosos Colombia 3

Campanita tras escuchar el desahogo de Sofía decidió darle su punto de vista, asegurándole que el problema de ella no era con él o con otros de sus compañeros sino con algo personal de afuera.

Si tú tienes un problema afuera acá tienes que olvidarlo.

Asimismo, el modelo y deportista aprovechó otra pregunta para sincerarse y expresarle a Sofía que tras lo sucedido en el brunch para él ella era la persona más doble cara de la casa.

La persona más doble cara de la casa, con todo mi corazón con lo que acabo de ver aquí en la mesa no sería capaz de sacar a Sofía por el cariño que te tengo.