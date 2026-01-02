Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Giro inesperado en La casa de los famosos: el público tomó decisiones contra el supervillano

Estas fueron las consecuencias para el supervillano de La casa de los famosos tras ser descubierto: el público decidió.

El público cambió el juego contra el supervillano
El público cambió el juego contra el supervillano. (Foto Canal RCN).

Luego de una semana de racha, Juanda Caribe terminó siendo descubierto por los participantes de La casa de los famosos Colombia como el supervillano de la temporada. El presentador no tuvo más opción que revelar su identidad al notar que Maiker, su cómplice, estaba siendo juzgado por sus compañeros.

¿Por qué Juanda Caribe fue descubierto como el supervillano en La casa de los famosos Colombia?

Tras finalizar la gala del pasado viernes 30 de enero, Juanda Caribe recibió una nueva misión por parte de El Jefe. El participante debía recoger todas las toallas de sus compañeros y llevarlas al confesionario sin ser descubierto, además de sabotear el castigo impuesto al equipo Tormenta, que había perdido la prueba de beneficio y castigo de la jornada.

El supervillano quedó al descubierto en La casa de los famosos y ahora enfrenta castigos
El supervillano quedó al descubierto en La casa de los famosos y ahora enfrenta castigos

Para cumplir la primera tarea, Juanda pidió ayuda a su cómplice, Maiker. Sin embargo, este último fue descubierto por Lorena Altamirano y Mariana Zapata, quienes lo presionaron para que confesara.

Al notar que la situación se tornaba cada vez más tensa, el presentador decidió romper el silencio y revelar que él era el supervillano, asegurando que había cumplido todas las misiones por su cuenta y exonerando a Maiker de cualquier responsabilidad.

¿Juanda Caribe recibió un castigo por revelar su identidad como supervillano en La casa de los famosos Colombia?

Durante la fiesta del pasado sábado 31 de enero, Marcelo Cezán explicó a los participantes la dinámica del supervillano y la razón por la cual Juanda Caribe debía cumplir las tareas asignadas por El Jefe en completo anonimato. En ese mismo momento, se reveló que el futuro del presentador dentro de la competencia había sido sometido a votación del público.

Aunque inicialmente El Jefe le advirtió a Juanda Caribe que, de ser descubierto por sus compañeros, pasaría directamente a Placa, la decisión de los televidentes cambió el rumbo del juego. Por petición del público, el participante fue eximido de este castigo y, por el contrario, obtuvo inmunidad.

La casa de los famosos revela al supervillano y desata inesperadas consecuencias
La casa de los famosos revela al supervillano y desata inesperadas consecuencias

“Hay una información que no sabes, y es que el público estuvo votando para decidir si cumpliste las misiones y mereces la inmunidad. El público ha decidido que, con un porcentaje de 94.74 %, la próxima semana tú estarás con inmunidad”, sentenció El Jefe.

