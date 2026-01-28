Sale a la luz foto de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, cuando era su admiradora

En redes sociales ha resurgido un recuerdo del pasado de Yeison Jiménez, luego de que usuarios sacaran a la luz una fotografía de su esposa, Sonia Restrepo, cuando aún era solo una admiradora del cantante caldense.

¿Cuál es la foto de Sonia Restrepo cuando era solo una admiradora de Yeison Jiménez?

Tras la lamentable pérdida del cantante caldense Yeison Jiménez el pasado 10 de enero, ha salido a la luz una fotografía de su esposa, Sonia Restrepo, cuando solo era una admiradora más del intérprete de 'Vete'.

Usuarios en redes revelaron foto de Sonia Restrepo, novia de Yeison Jiménez, cuando era su fan. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

En la imagen que se ha compartido en Facebook y que ya suma miles de 'me gusta' y comentarios, se observa a la mujer acompañada de una amiga mientras sostienen una foto del cantante.

En aquella época, Sonia, quien aparentaba tener entre 17 y 18 años, era una ferviente admiradora de las canciones de quien, años después, se convertiría en su pareja sentimental.

¿Cómo reaccionaron en redes a la foto de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, cuando era su admiradora?

Como era de esperarse, miles de fans del artista acudieron a los comentarios para exaltar su belleza y expresar el impresionante parecido que tiene su hija mayor con ella y felicitarla por siempre haber estado junto al cantante desde sus inicios.

Aplausos a mi guerrera y a Yeison, que están en el cielo; supo escoger la madre de sus hijos; ellos se amaban hasta el final", "Siempre ha sido hermosa" y "Muy bella, toda una señora", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.

Esposa de Yeison Jiménez recibió halagos en redes por foto inédita de cuando era solo una admiradora del cantante. (Foto: Romain Maurice/Getty Images/AFP)

¿Cómo se conocieron Yeison Jiménez y Sonia Restrepo?

Según relataron en su momento, su historia comenzó cuando Yeison Jiménez, con apenas 22 años, ofreció un concierto en Pensilvania, Caldas, lugar al que Sonia asistió junto a un grupo de amigas para celebrar que habían ganado un campeonato de fútbol.

Fue allí donde el artista quedó cautivado por ella a primera vista y decidió acercarse para conocerla; aunque ese primer intento no salió como esperaba, al día siguiente la invitó a almorzar, dando inicio a una relación sólida que se mantuvo hasta el final.