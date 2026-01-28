Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sale a la luz foto de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, cuando era su admiradora

Una imagen inédita muestra a Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, en la época en que solo era fan del cantante caldense.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Así lucía Sonia Restrepo, pareja de Yeison Jiménez, cuando era su admiradora
Así lucía Sonia Restrepo, pareja de Yeison Jiménez, cuando era su admiradora. (Foto izquierda: Freepik | Foto derecha: Eva Marie Uzcategui/AFP)

En redes sociales ha resurgido un recuerdo del pasado de Yeison Jiménez, luego de que usuarios sacaran a la luz una fotografía de su esposa, Sonia Restrepo, cuando aún era solo una admiradora del cantante caldense.

Artículos relacionados

¿Cuál es la foto de Sonia Restrepo cuando era solo una admiradora de Yeison Jiménez?

Tras la lamentable pérdida del cantante caldense Yeison Jiménez el pasado 10 de enero, ha salido a la luz una fotografía de su esposa, Sonia Restrepo, cuando solo era una admiradora más del intérprete de 'Vete'.

Yeison Jiménez, cantante colombiano de música pópular
Usuarios en redes revelaron foto de Sonia Restrepo, novia de Yeison Jiménez, cuando era su fan. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

En la imagen que se ha compartido en Facebook y que ya suma miles de 'me gusta' y comentarios, se observa a la mujer acompañada de una amiga mientras sostienen una foto del cantante.

En aquella época, Sonia, quien aparentaba tener entre 17 y 18 años, era una ferviente admiradora de las canciones de quien, años después, se convertiría en su pareja sentimental.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron en redes a la foto de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, cuando era su admiradora?

Como era de esperarse, miles de fans del artista acudieron a los comentarios para exaltar su belleza y expresar el impresionante parecido que tiene su hija mayor con ella y felicitarla por siempre haber estado junto al cantante desde sus inicios.

Aplausos a mi guerrera y a Yeison, que están en el cielo; supo escoger la madre de sus hijos; ellos se amaban hasta el final", "Siempre ha sido hermosa" y "Muy bella, toda una señora", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.

Yeison Jiménez, cantante colombiano de música pópular
Esposa de Yeison Jiménez recibió halagos en redes por foto inédita de cuando era solo una admiradora del cantante. (Foto: Romain Maurice/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados

¿Cómo se conocieron Yeison Jiménez y Sonia Restrepo?

Según relataron en su momento, su historia comenzó cuando Yeison Jiménez, con apenas 22 años, ofreció un concierto en Pensilvania, Caldas, lugar al que Sonia asistió junto a un grupo de amigas para celebrar que habían ganado un campeonato de fútbol.

Fue allí donde el artista quedó cautivado por ella a primera vista y decidió acercarse para conocerla; aunque ese primer intento no salió como esperaba, al día siguiente la invitó a almorzar, dando inicio a una relación sólida que se mantuvo hasta el final.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

karina garcia y kris r Karina García

Karina García rompió el silencio y respondió a críticas por su relación con Kris R

Karina García se pronunció sobre las críticas que ha recibido por su relación con el artista Kris R.

Norma le dio un fuerte abrazo a Mateo al verlo de nuevo. Norma Nivia

Norma y Mateo protagonizaron romántico reencuentro tras días de estar separados

Norma, al ver a Mateo, se abalanzó hacia él y le dio un fuerte abrazo, evidenciando así lo mucho que lo extrañaba.

Yana Karpova reveló por qué terminó con Marlon Solórzano Talento nacional

Yana Karpova rompió su silencio y reveló los motivos por los cuales terminó con Marlon Solórzano

Yana Karpova habló por primera vez y explicó los verdaderos motivos que la llevaron a terminar su relación con Marlon Solórzano.

Lo más superlike

Muere Kōzō Shioya la voz de Majin Buu en Dragon Ball Talento internacional

¡El mundo del anime está de luto! Fallece Kōzō Shioya, la voz de Majin Buu en Dragon Ball

La voz de Majin Buu, Kōzō Shioya, falleció a los 70 años dejando un gran legado en el anime japonés.

Evaluna acompañó a Camilo en un nuevo reto deportivo y celebró su constancia en el running. Evaluna Montaner

Evaluna Montaner reaccionó al ver a Camilo Echeverry correr en una maratón

Alexa Torres confronta a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alexa Torres provoca discusiones en la casa de los famosos Colombia, ¿quién es el supervillano?

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo