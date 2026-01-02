Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Video del concierto completo en homenaje a Yeison Jiménez en El Campín

El homenaje a Yeison Jiménez estuvo lleno de emotivas palabras, canciones, drones, lágrimas, nostalgia y más.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Homenaje a yeison jimenez
Homenaje completo a Yeison Jiménez en Bogotá/Canal RCN

En la noche de este sábado 31 de enero se llevó a cabo el homenaje al cantante Yeison Jiménez en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín?

El homenaje al artista Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo, contó con la presencia de su familia, amigos, colegas y miles de fanáticos que decidieron honrar su memoria y cumplirle el sueño de llenar por segunda vez un estadio gracias a su música.

homenaje yeison jimenez en el campin

Su familia, sus músicos y varios colegas estuvieron sobre el escenario conmemorando el sorprendente legado que dejó el aventurero con sus canciones y su personalidad, que cautivó a tantas personas alrededor del mundo y con la que logró llevar el género regional colombiano a diferentes partes a nivel mundial.

Colegas como Luis Alfonso, Jhon Álex Castaño, Pasabordo, Andy Rivera, Alan Ramírez, Natalia Jiménez, Alex Campos, estuvieron dedicándoles canciones y recordándolo como uno de los artistas más importantes del país.

Entre emotivas palabras, lágrimas, canciones, nostalgia, admiración, inteligencia artificial, recuerdos y más se vivió un emotivo concierto que sus fanáticos se llevarán en su corazón como a él le hubiera gustado.

Artículos relacionados

¿Dónde ver el concierto completo en homenaje a Yeison Jiménez?

El concierto fue transmitido en vivo por el canal de YouTube de la cuenta oficial de Yeison Jiménez y fue publicado para que quienes no pudieron asistir puedan verlo o revivirlo y honrar el legado musical que dejó el caldense.

concierto completo en honor a yeison jimenez

En la grabación se aprecia cada uno de los shows y las palabras de los artistas; además de la despedida y el agradecimiento que tuvieron los músicos con todos los asistentes resaltando que en medio de su dolor dieron lo mejor de ellos para que Yeison Jiménez se sintiera orgullosos de ellos y pudiera disfrutar desde el cielo dicho concierto.

Artículos relacionados

Miles de fanáticos han destacado lo mucho que lloraron al recordarlo y lamentaron una vez más su fallecimiento, resaltando lo mucho que lo seguirán escuchando y la falta que les hará verlo nuevamente en vivo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

greeicy en situacion familiar Greeicy

Greeicy reapareció tras difícil situación familiar; esto publicó

La artista Greeicy Rendón decidió compartir un mensaje con sus fanáticos en medio del momento que atraviesa.

Karol g y feid Karol G

Karol G lanzaría pulla a Feid con cautivador video y fans se preguntan ¿cómo la dejó ir?

Karol G reveló sorprendente video luciendo su figura y no paran de mencionar a Feid.

Luis alfonso y yeison jimenez Yeison Jiménez

Luis Alfonso reveló desgarradora canción para Yeison Jiménez: "la tristeza nos destroza el alma"

El artista Luis Alfonso puso a llorar a sus fanáticos tras su dedicatoria a Yeison Jiménez tras su muerte.

Lo más superlike

Emotivo momento: Luis Alfonso “canta” junto a Yeison Jiménez en su despedida Yeison Jiménez

Luis Alfonso cantó a dueto con Yeison Jiménez en su homenaje: “quiso cantar desde el cielo”

Luis Alfonso conmovió al cantar ‘a dueto con Yeison Jiménez’ en un tributo cargado de simbolismo.

Nicolás Arrieta revela por qué le molestó descubrir a Juanda Caribe como supervillano Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta explicó por qué se molestó con Juanda Caribe tras saber que era el supervillano

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones