Video del concierto completo en homenaje a Yeison Jiménez en El Campín

En la noche de este sábado 31 de enero se llevó a cabo el homenaje al cantante Yeison Jiménez en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá.

¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín?

El homenaje al artista Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo, contó con la presencia de su familia, amigos, colegas y miles de fanáticos que decidieron honrar su memoria y cumplirle el sueño de llenar por segunda vez un estadio gracias a su música.

Su familia, sus músicos y varios colegas estuvieron sobre el escenario conmemorando el sorprendente legado que dejó el aventurero con sus canciones y su personalidad, que cautivó a tantas personas alrededor del mundo y con la que logró llevar el género regional colombiano a diferentes partes a nivel mundial.

Colegas como Luis Alfonso, Jhon Álex Castaño, Pasabordo, Andy Rivera, Alan Ramírez, Natalia Jiménez, Alex Campos, estuvieron dedicándoles canciones y recordándolo como uno de los artistas más importantes del país.

Entre emotivas palabras, lágrimas, canciones, nostalgia, admiración, inteligencia artificial, recuerdos y más se vivió un emotivo concierto que sus fanáticos se llevarán en su corazón como a él le hubiera gustado.

¿Dónde ver el concierto completo en homenaje a Yeison Jiménez?

El concierto fue transmitido en vivo por el canal de YouTube de la cuenta oficial de Yeison Jiménez y fue publicado para que quienes no pudieron asistir puedan verlo o revivirlo y honrar el legado musical que dejó el caldense.

En la grabación se aprecia cada uno de los shows y las palabras de los artistas; además de la despedida y el agradecimiento que tuvieron los músicos con todos los asistentes resaltando que en medio de su dolor dieron lo mejor de ellos para que Yeison Jiménez se sintiera orgullosos de ellos y pudiera disfrutar desde el cielo dicho concierto.

Miles de fanáticos han destacado lo mucho que lloraron al recordarlo y lamentaron una vez más su fallecimiento, resaltando lo mucho que lo seguirán escuchando y la falta que les hará verlo nuevamente en vivo.