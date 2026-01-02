Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luis Alfonso reveló desgarradora canción para Yeison Jiménez: "la tristeza nos destroza el alma"

El artista Luis Alfonso puso a llorar a sus fanáticos tras su dedicatoria a Yeison Jiménez tras su muerte.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Luis alfonso y yeison jimenez
Luis Alfonso compuso canción para Yeison Jiménez/Canal RCN/AFP: Eva Marie Uzcategui

El cantante Luis Alfonso conmovió a millones de sus fanáticos en redes sociales luego de sacar a la luz la canción que le compuso al artista Yeison Jiménez luego de su doloroso fallecimiento el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

¿Qué canción le compuso Luis Alfonso a Yeison Jiménez?

El artista estuvo presente en el concierto en homenaje a Yeison Jiménez en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá, que se llevó a cabo este 31 de enero.

luis alfonso dedica cancion a yeison jimenez

Los músicos del artista y varios colegas invitados estuvieron en tarima honrando la memoria del aventurero luego de su lamentable partida.

Con emotivas palabras, lágrimas, su música y recuerdos; los fanáticos, su familia y artistas conmemoraron la memoria del artista de música regional colombiana.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró, al parecer, en los camerinos antes de dar su show, con guitarra en mano interpretando la canción que le compuso a su amigo tras su muerte.

"Vuela mi amigo, vuela hacia el cielo, hoy la tristeza nos destroza el alma, no hallamos consuelo. Vuela mi amigo, vuela eterno, estoy seguro que en el más allá volveremos a vernos. Te vas mi amigo, adiós parcero, cómo haces falta, mi aventurero", interpretó.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la canción de Luis Alfonso a Yeison Jiménez?

Miles de internautas reaccionaron a la publicación que realizó el artista y señalaron lo mucho que los conmovió con esa interpretación; además de llenarlo de mensajes de condolencias y aliento en este momento tan difícil para él y el género regional colombiano.

luis alfonso recuerda a yeison jimenez

Cabe destacar que, esta no es la única canción en honor a Yeison Jiménez tras su partida, pues el artista también hizo parte de "Un aventurero en el cielo", cuya canción le hicieron varios artistas del género popular en la que honraron su memoria y le agradecieron por su sorprendente legado, entre ellos Jessi Uribe, Paola Jara, Arelys, Alzate, Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, Alexis Escobar, Jhonny Rivera, entre otros.

