Luis Alfonso reveló desgarradora canción para Yeison Jiménez: "la tristeza nos destroza el alma"

El cantante Luis Alfonso conmovió a millones de sus fanáticos en redes sociales luego de sacar a la luz la canción que le compuso al artista Yeison Jiménez luego de su doloroso fallecimiento el pasado 10 de enero en un accidente aéreo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así fue la llegada de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, a su homenaje en El Campín

¿Qué canción le compuso Luis Alfonso a Yeison Jiménez?

El artista estuvo presente en el concierto en homenaje a Yeison Jiménez en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá, que se llevó a cabo este 31 de enero.

Los músicos del artista y varios colegas invitados estuvieron en tarima honrando la memoria del aventurero luego de su lamentable partida.

Con emotivas palabras, lágrimas, su música y recuerdos; los fanáticos, su familia y artistas conmemoraron la memoria del artista de música regional colombiana.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró, al parecer, en los camerinos antes de dar su show, con guitarra en mano interpretando la canción que le compuso a su amigo tras su muerte.

"Vuela mi amigo, vuela hacia el cielo, hoy la tristeza nos destroza el alma, no hallamos consuelo. Vuela mi amigo, vuela eterno, estoy seguro que en el más allá volveremos a vernos. Te vas mi amigo, adiós parcero, cómo haces falta, mi aventurero", interpretó.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Sale a la luz foto de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, cuando era su admiradora

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la canción de Luis Alfonso a Yeison Jiménez?

Miles de internautas reaccionaron a la publicación que realizó el artista y señalaron lo mucho que los conmovió con esa interpretación; además de llenarlo de mensajes de condolencias y aliento en este momento tan difícil para él y el género regional colombiano.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez entre lágrimas tras homenaje en El Campín

Cabe destacar que, esta no es la única canción en honor a Yeison Jiménez tras su partida, pues el artista también hizo parte de "Un aventurero en el cielo", cuya canción le hicieron varios artistas del género popular en la que honraron su memoria y le agradecieron por su sorprendente legado, entre ellos Jessi Uribe, Paola Jara, Arelys, Alzate, Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, Alexis Escobar, Jhonny Rivera, entre otros.