Luis Alfonso se molestó en homenaje a Yeison Jiménez contra difamadores: "maduren"

El artista Luis Alfonso se dejó ver bastante molesto en el homenaje al cantante Yeison Jiménez que se realizó en el Estadio Nemesio Camacho El Campín tras defender a su amigo y colega de difamaciones tras su lamentable muerte.

¿Qué dijo Luis Alfonso en el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín?

El cantante Luis Alfonso estuvo presente en el homenaje a Yeison Jiménez que le realizó su familia y equipo de trabajo tras su dolorosa partida a causa del accidente aéreo que sufrió de su tour "Mi Promesa", en el que estuvieron los músicos del aventurero y varios colegas invitados que honraron su memoria.

El artista, que además de ser su colega fue su gran amigo, decidió enviar un contundentemente a las personas malintencionadas que han difamado el nombre del cantante Yeison Jiménez luego de su deceso.

"Que nunca se les olvide y se lo voy a sostener al que quiera en la cara cuando quiera", fue como comenzó su discurso.

Luego de sus palabras previas dejó un claro mensaje a quienes han irrespetado el nombre del cantante y no tiene consideración con su familia en este momento tan difícil y doloroso.

"Para todos los hijue*** difamadores que andan aprovechándose de la ausencia de mi parcero Yeison Jiménez atormentado a su familia inventándole chismes, guev*** y no dejan descansar al viejo ya maduren. Hay gente adolorida que les está costando la vida en este momento sin su ser querido", señaló.

Posteriormente, indicó que a todos esos envidiosos y chismosos le dedicaba su canción "Chismofilia", en la que le habla a esas personas que critican y juzgan la vida de los demás.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras las palabras de Luis Alfonso defendiendo a Yeison Jiménez?

Luego de su discurso, varios seguidores de Yeison Jiménez lo llenaron de aplausos, felicitaciones y le agradecieron por defender al artista de esa manera y seguirle demostrando todo su cariño, respeto y admiración.

El artista continuó con su presentación y conmovió a todos pues al recordarlo en su show no pudo evitar contener el llanto y expresar la falta que le hace.