Nicolás Arrieta explicó por qué se molestó con Juanda Caribe tras saber que era el supervillano

La revelación de Juanda Caribe como el supervillano de La casa de los famosos Colombia generó todo tipo de reacciones entre los participantes, y la de Nicolás Arrieta fue una de las más llamativas. El influenciador explicó en La bitácora del capitán por qué reaccionó de manera negativa y cómo esto cambiará su relación con el presentador.

¿Cómo reaccionó Nicolás Arrieta tras enterarse que Juanda Caribe era el supervillano de La casa de los famosos Colombia?

Luego de que Lorena Altamirano y Mariana Zapata descubrieran a Maiker, cómplice de Juanda Caribe, y que por la presión Juanda Caribe decidiera salir de las sombras y revelar que él era el supervillano, Nicolás Arrieta no pudo evitar reaccionar de manera inmediata ante la noticia de manera molesta.

Nicolas Arrieta y Juanda Caribe tienen fuerte encontrón/Canal RCN

En aquella ocasión, Arrieta le mencionó de manera contundente que no quería escuchar sus explicaciones debido a que consideraba que algunas bromas habían sido pesadas y aseguró que si a él lo hubieran escogido como supervillano no hubiera aceptado hacer varias de ellas.

¿Por qué Nicolás Arrieta se molestó con Juanda Caribe y Maiker en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala del pasado sábado 31 de enero quedó en evidencia que Nicolás Arrieta buscó una de las cámaras de La casa de los famosos Colombia para realizar su sección llamada Bitácora del capitán, en la que habló exclusivamente de su reacción frente a lo ocurrido con Juanda Caribe.

El influenciador reiteró que le molestó que, según él, se sobrepasaran algunos límites, como botar los papeles del baño en el piso o haber usado presuntamente a su propia hija para ganar credibilidad durante las misiones y no ser descubierto.

Asimismo, se cuestionó por haber confiado en personas que pensó no estaban involucradas en esta dinámica.

Nicolás también aprovechó el momento para felicitar a Lorena Altamirano por haber logrado descubrir al responsable del caos que se vivió durante la última semana dentro de La casa de los famosos. “Sin ella, esto no hubiera sido posible”, aseguró.