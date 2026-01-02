Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karol G lanzaría pulla a Feid con cautivador video y fans se preguntan ¿cómo la dejó ir?

Karol G reveló sorprendente video luciendo su figura y no paran de mencionar a Feid.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karol g y feid
Karol G deslumbra con video y le recuerdan a Feid/AFP:Dia Dipasupil

La cantante Karol Greveló a sus millones de fanáticos un cautivador video en el que presumió su figura tras presumir sorprendente outfit con el que logró resaltar su belleza.

¿Karol G lanzó indirecta a Feid tras su ruptura?

La Bichota ha capturado toda la atención de millones de seguidores tras la supuesta confirmación de su ruptura con el artista Feid, por lo que, cada cosa que hace o publica sus admiradores suelen relacionarlo con dicha situación.

karol g antes de los grammy enviaria indirecta feid

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 70 millones de seguidores, compartió un video de una sesión de fotos que tuvo luciendo su atuendo en la gala previa a los Grammys, que se llevarán a cabo este domingo 1 de febrero en Los Ángeles, California, donde la paisa será una de las presentadores oficiales.

Si bien muchos la llenaron de halagos por su belleza y le desearon lo mejor en su aparición en la ceremonia, otros decidieron enviar su atención a la canción que agregó la artista en la publicación, la cual para algunos fue una indirecta al artista Feid.

El tema se llama y "Pink Matter" de Frank Ocean en la que habla sobre la feminidad, pero también sobre lo compleja que son las relaciones.

"Desde que te fuiste, he estado sufriendo abstinencia, tenías la costumbre de llamar, no soy yo mismo en absoluto, tuve que decirme: no, ella estaría mejor con alguien con un trabajo normal", dice una parte de la letra.

¿Fans le reclaman a Feid por su ruptura con Karol G?

Tras la publicación de la Bichota, otros internautas han decidido mencionar sin parar al cantante Feid cuestionándolo sobre cómo dejó ir a la cantante, otros detallando lo mucho que les sorprende que ya no estén juntos, mientras que otros guardan la esperanza de que solo se traten de falsos rumores y ambos sigan en relación.

le recuerdan a feid en post de karol g

Por lo pronto, Karol G se ha dejado ver muy feliz de poder estar en estos premios tan importante para la música y en los que también está nominada en la categoría "Mejor álbum pop latino" por su disco "Tropicoqueta".

