Estos serían los tres finalistas de La casa de los famosos Colombia 2026

Emiro Navarro realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de las redes de Buen día Colombia, donde respondió inquietudes de los seguidores sobre la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Durante esta interacción, el creador de contenido habló directamente sobre el reality y reveló quiénes serían, desde su punto de vista, los tres posibles finalistas de esta nueva edición, una opinión que no pasó desapercibida y generó reacciones entre los seguidores del programa.

¿Quiénes son los tres finalistas de La casa de los famosos Colombia según Emiro?

Emiro respondió varias preguntas durante una dinámica con Buen día Colombia, espacio en el que ha participado como panelista en los últimos días analizando el comportamiento de los participantes y las estrategias que se han visto dentro de La casa de los famosos Colombia. En medio de esa conversación, reveló quiénes conforman su top 3 de posibles finalistas.

Antes de dar los nombres, Emiro aclaró que aún es muy temprano para asegurar quiénes llegarán a la final, ya que el juego cambia semana a semana y las dinámicas dentro de la casa pueden dar giros inesperados. Según explicó, en este tipo de formatos no hay certezas absolutas y cualquier participante puede quedar eliminado en cualquier momento.

Como primer posible finalista mencionó a JuanDa Caribe. Emiro destacó el trabajo que ha realizado dentro del reality, especialmente su papel como “supervillano”. Además, resaltó su identidad costeña.

“Hasta el momento lo está haciendo bien Juanda con su papel de supervillano, mi JuanDa, esa es la costa amiga”, comentó en el video.

En cuanto a Manuela, Emiro consideró que tiene un gran potencial para llegar lejos si logra “despertar” y tomar un rol más activo dentro del juego. También mencionó a Alexa, asegurando que podría llegar a la final si los demás no “abren los ojos”. Según explicó, en muchas ocasiones los participantes que parecen pasar desapercibidos o a quienes menos se les ve protagonismo terminan avanzando hasta las últimas etapas del programa.

Según Emiro Navarro, los tres finalistas serían Juanda Caribe, Manuela Gómez y Alexa Torrex. (Foto Canal RCN)

“Siento que Manuela si se despierta puede llegar muy lejos [...] Y ahí como ven a Alexa, mi amor, esa se está metiendo ahí también, si no se las pillan si no abren el ojo, un tebi, uno de esos que se ven calladitos, se les mete también así que tienen que abrir los ojos”, agregó.

¿Qué otras preguntas respondió Emiro Navarro?

Durante la dinámica, Emiro también respondió a una pregunta relacionada con las amistades que formaría fuera del reality. Inicialmente aseguró que no sería amigo de ninguno de los participantes, pero luego aclaró que no le gustaría tener una amistad con Valentino.

Emiro afirmó que considera que Valentino “está haciendo el oso” dentro del programa y que cree estar destacándose, pero que, según su percepción, podría llevarse una sorpresa al salir de la casa.

Agregó que Valentino le ha tirado hate desde hace tiempo y que estaría resentido porque, cuando se enfrentaron en una votación, Emiro obtuvo un amplio respaldo del público, mientras que él quedó, según sus palabras, “mojoso en una sola pieza como apartaestudio”.

Finalmente, Emiro explicó que entiende el resentimiento que Valentino podría sentir hacia él, pero aseguró que no tiene nada personal en su contra. Sin embargo, recalcó que los comentarios que ha hecho sobre él son suficientes para que no quiera establecer una amistad una vez termine el programa.