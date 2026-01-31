La Liendra sorprende con la millonaria suma que apostó por Atlético Nacional y lo que podría ganar

Este viernes 31 de enero se vive un partido histórico entre Atlético Nacional e Inter Miami, un encuentro que ha generado expectativa tanto por lo deportivo como por el ambiente mediático que lo rodea.

El duelo, disputado en el estadio Atanasio Girardot, ha reunido a miles de hinchas y ha contado con la atención internacional debido a la presencia de figuras como Lionel Messi y Luis Suárez en el equipo estadounidense.

La emoción por el partido no solo se vivió en las tribunas del estadio, sino también en redes sociales, donde varias figuras del entretenimiento colombiano compartieron cómo siguieron el encuentro. Entre ellos se destacó La Liendra, quien junto a la periodista Alejandra Serje y el creador de contenido Mateo Carvajal, sorprendió al revelar que decidieron apostar a favor del equipo verdolaga.

Los tres paisas publicaron en sus redes sociales que se reunieron para ver el partido y que, en medio de la expectativa por el resultado, optaron por realizar una apuesta combinada apoyando a Atlético Nacional.

¿Cuánto decidieron apostar La Liendra, Alejandra Serje y Mateo Carvajal?

A través de sus historias en redes sociales, La Liendra, Alejandra Serje y Mateo Carvajal decidieron mostrar el monto exacto que apostaron a favor del equipo verdolaga. Según lo compartido por los influenciadores, la suma total de la apuesta fue de un millón quinientos mil pesos colombianos.

Además del valor, también revelaron los detalles de la apuesta combinada que realizaron. De acuerdo con lo que mostraron en sus publicaciones, apostaron a que Atlético Nacional ganaba el partido, a que ambos equipos marcaban goles y a que durante el primer tiempo cualquiera de los dos equipos anotaba dos goles o más.

La apuesta llamó la atención por tratarse de un partido amistoso de alto perfil, en el que Atlético Nacional se enfrenta por primera vez a Inter Miami, un equipo que ha ganado relevancia mundial tras la llegada de figuras como Lionel Messi y Rodrigo De Paul, lo que convierte el resultado en algo impredecible.

La Liendra apostó un millón quinientos mil pesos colombianos. (Foto Fredy BUILES / AFP) (Foto Canal RCN)

¿Cuánto ganaría La Liendra si su apuesta combinada gana?

En caso de que todas las condiciones de la apuesta se cumplan, La Liendra, Alejandra Serje y Mateo Carvajal recibirían una ganancia total de seis millones ciento ochenta mil pesos colombianos. Así lo dejaron ver en las imágenes que compartieron, donde se observa el posible retorno de la apuesta combinada.

Alejandra Serje aclaró a través de sus redes sociales que, en caso de que la apuesta resulte ganadora, el dinero sería dividido únicamente entre ella, La Liendra y Mateo Carvajal. La periodista explicó que tanto Altafulla como Carlos Rueda, mánager de Altafulla y de Mateo Carvajal, quedarían excluidos del reparto, debido a que ninguno de los dos apoya al equipo verdolaga.

Sobre esta situación, Altafulla se pronunció y dejó clara su postura frente al partido. El artista comentó que, aunque apoya a Colombia en el contexto general del fútbol, va en contra de sus principios respalar a un equipo distinto al de su tierra. En ese sentido, reiteró que su apoyo futbolístico está con el Junior de Barranquilla, club del cual es hincha, motivo por el cual decidió no sumarse a la apuesta a favor de Atlético Nacional.