Maluma asiste al partido Atlético Nacional vs. Inter Miami y hace petición a los hinchas

Hoy, 31 de enero, se vive uno de los partidos más esperados por los fanáticos del fútbol, con el enfrentamiento entre el Inter de Miami y Atlético Nacional.

El encuentro ha generado gran expectativa no solo por el nivel de ambos equipos, sino también por la presencia de figuras internacionales que llegan al país para disputar este compromiso. El estadio Atanasio Girardot se convierte en el escenario de este evento que reúne deporte, espectáculo y celebridades.

Debido a la magnitud del partido, varias figuras del entretenimiento y del deporte se dieron cita en el estadio para presenciar este histórico encuentro y ver a Lionel Messi jugar en territorio paisa. Entre los asistentes más destacados se encuentra Maluma, quien no pasó desapercibido y dejó claro su apoyo al equipo verdolaga.

El artista paisa compartió en redes sociales que se encontraría en el estadio, demostrando una vez más su cercanía con Atlético Nacional y su amor por el fútbol, un deporte que ha manifestado seguir de cerca desde hace varios años.

Maluma es reconocido por su amor al fútbol y al Atlético Nacional. (Foto Fredy BUILES / AFP) (Foto Martin Bernetti / AFP)

¿Qué compartió Maluma en sus redes sociales?

A través de sus redes sociales, Maluma compartió una fotografía en la que aparece vistiendo la camiseta de Atlético Nacional. En la imagen, el cantante invitó a las personas que lo vieran en el estadio a saludarlo, mostrando una actitud cercana con los hinchas que asistieron al partido.

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes destacaron el apoyo constante del artista al equipo paisa. Maluma ha sido en repetidas ocasiones un referente de la hinchada verdolaga, no solo por su fama internacional, sino por mantener una relación cercana con el club y sus aficionados.

Esta no es la primera vez que el cantante visita el estadio Atanasio Girardot. En anteriores oportunidades ha sido visto compartiendo con otros hinchas, disfrutando de los partidos desde las tribunas y expresando públicamente su amor por el fútbol y por Atlético Nacional. Su presencia en este encuentro refuerza su vínculo con el equipo y con la ciudad de Medellín.

¿Quiénes jugarán en el partido de Inter de Miami y Atlético Nacional?

Por primera vez en la historia, dos equipos representativos de sus respectivas ligas, Inter Miami y Atlético Nacional, se enfrentan en un partido que ha despertado gran interés a nivel nacional e internacional. El encuentro marca un momento especial para los aficionados, quienes esperaban ver este cruce entre ambos clubes.

En las horas previas al partido, miles de hinchas se reunieron tanto en el aeropuerto como en el hotel donde se hospedan los jugadores del Inter Miami. Entre las figuras más esperadas se encuentran Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes acapararon la atención de los fanáticos que buscaban ver de cerca a las estrellas del fútbol mundial.

Alineación de Atlético Nacional

David Ospina

Simón García

Milton Casco

William Tesillo

Felipe Román

Edwin Cardona

Juan Zapata

Andrés Sarmiento

Juan Rengifo

Dairon Asprilla

Marlos Moreno

Alineación de Inter Miami

Dayne St. Clair

Facundo Mura

Maximiliano Falcón

Ian Fray

Noah Allen

David Ayala

Mateo Silvetti

Rodrigo De Paul

Telasco Segovia

Lionel Messi

Luis Suárez

Por primera vez en la historia el Inter Miami y el Atlético Nacional, se enfrentan en un partido. (Foto Rich Storry / AFP) (Foto Diego Ramos / AFP)

El partido no solo representa un encuentro deportivo de alto nivel, sino también un evento social y mediático que reúne a figuras del fútbol y del entretenimiento, con Maluma como uno de los asistentes más destacados de la noche.