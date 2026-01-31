J Balvin comparte video con su hijo Río y desata risas en redes sociales

J Balvin compartió un divertido momento junto a su hijo Río a través de sus redes sociales, donde quedó en evidencia la complicidad que existe entre padre e hijo.

El artista publicó varios videos que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron a la naturalidad y espontaneidad del menor durante la escena.

No es la primera vez que el cantante colombiano muestra este tipo de momentos familiares. En distintas ocasiones, J Balvin ha compartido situaciones cotidianas junto a su hijo y su pareja, la modelo Valentina Ferrer. Ambos suelen mostrar cómo viven la etapa de la paternidad, destacando las ocurrencias de Río y la dinámica familiar que han construido lejos de los escenarios y los compromisos profesionales del artista.

Este nuevo contenido se suma a las publicaciones con las que el intérprete de música urbana permite a sus seguidores conocer un poco más de su vida personal, especialmente su rol como padre, una faceta que ha despertado gran interés entre sus fanáticos.

J Balvin y Valentina Ferrer comparten momentos divertidos de su vida privada en redes. (Foto Giorgio Viera / AFP)

¿Qué compartió J Balvin con su hijo?

J Balvin compartió, por medio de sus historias de Instagram, un video en el que aparece caminando junto a su hijo Río rumbo al gimnasio. Durante el recorrido, el cantante le explica al niño que no podrá ingresar al lugar debido a que es muy pequeño para entrar a ese tipo de establecimiento.

Ante el comentario de su padre, Río no tardó en responder y aseguró que sí lo dejarían entrar, añadiendo que nadie debía creerle a su papá. La respuesta del menor generó risas, mientras J Balvin intentaba defender su punto de vista, afirmando que él tenía la razón y que el siguiente video sería de ambos despidiéndose porque no permitirían el ingreso de Río al gimnasio.

La conversación continuó de manera espontánea y divertida. En medio del intercambio, Río respondió nuevamente a su papá y lo llamó “gruñón”, comentario que tomó por sorpresa al artista. J Balvin reaccionó de forma jocosa, mostrando una expresión de ofensa ante la respuesta de su hijo, lo que aumentó el tono humorístico del momento.

¿Dejaron entrar a Río al gimnasio?

Tal como lo había anticipado J Balvin, el segundo video que compartió mostró a Río saliendo del gimnasio, confirmando que efectivamente no le permitieron el ingreso al establecimiento. La escena dejó ver que el cantante había tenido razón desde el inicio.

Al comienzo del video también se escucha a J Balvin despidiéndose de su hijo de forma burlona, diciéndole “chao, adiós”, recalcando que finalmente tenía la razón sobre la situación. El tono del cantante se mantuvo en clave de humor, dejando claro que se trataba de un intercambio cotidiano entre padre e hijo.

En el video se observa a Río retirarse del lugar acompañado por lo que parece ser su niñera, mientras se va de manera obligada. Durante el momento, el niño le dice a su papá “enano malo”, una frase que volvió a causar risas entre quienes vieron la historia.

Finalmente, Río se va del lugar acompañado por la niñera, cerrando así el momento que J Balvin decidió compartir con sus seguidores. El contenido fue recibido con comentarios positivos, resaltando la cercanía y naturalidad del artista en su rol como padre.