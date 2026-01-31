Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García enciende las redes tras publicar foto privada junto a Kris R: ¿Novios oficiales?

Karina García sorprendió al publicar una foto junto a Kris R, generando reacciones divididas y confirmando su nueva etapa sentimental.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Karina García enciende las redes tras publicar foto privada junto a Kris R: ¿Novios oficiales?
Karina García enciende las redes tras publicar foto privada junto a Kris R: ¿Novios oficiales? (Foto Canal RCN)

Desde hace varias semanas, en redes sociales comenzó a circular el rumor de que Karina García estaría iniciando una nueva relación sentimental.

Artículos relacionados

Aunque al principio solo se trataba de especulaciones alimentadas por apariciones públicas y videos filtrados, la propia empresaria paisa decidió poner fin a las dudas y hablar con hechos.

A través de sus redes sociales, Karina compartió una imagen que rápidamente se volvió viral y que fue interpretada por muchos como la confirmación definitiva de su romance con el cantante urbano Kris R. La publicación generó reacciones divididas entre seguidores, comentarios de apoyo y críticas.

Karina García comparte una foto junto a Kris R en su cuenta de Instagram.
Karina García comparte una foto junto a Kris R en su cuenta de Instagram. (Foto Canal RCN)

¿Cuál es la foto que publicó Karina García junto a Kris R?

Por medio de sus historias de Instagram, la empresaria paisa compartió una foto en la que aparece junto a un hombre que viste un hoodie rojo, mientras ambos comparten un bes0.

Aunque la imagen no mostraba de manera clara el rostro del acompañante, el momento fue suficiente para generar todo tipo de comentarios entre quienes siguen de cerca la vida de la empresaria.

La fotografía se hizo rápidamente viral, ya que muchos usuarios comenzaron a preguntarse quién era el misterioso hombre que aparecía junto a Karina García. En medio de las especulaciones, varios internautas analizaron los detalles de la imagen, hasta que las manos del hombre terminaron por delatar su identidad. Este elemento fue clave para confirmar que se trataba del cantante urbano Kris R, despejando así las dudas sobre el romance.

La foto fue compartida acompañada de la canción Conexión, interpretada por Foreign Teck, Justin Quiles, Jay Wheeler, Bryant Myers, Eladio Carrión y Tory Lanez. En particular, llamó la atención el fragmento seleccionado por Karina, que dice:

“Creo que cupido me flechó, lo que siento por ti ya se filtró, to el mundo sabe ya lo de nosotros. Como tú ninguna y como yo no hay otro, yo quiero estar solo para ti ma’, tiene toda’ la’ qualitie’”

¿Qué ha dicho Karina García sobre su relación con Kris R?

Artículos relacionados

La empresaria paisa, quien actualmente es panelista del programa ¿Qué hay pa’ dañar?, se refirió públicamente a su situación sentimental y compartió cómo se encuentra su corazón en este momento.

Karina reveló que se encuentra conociendo a una persona y que atraviesa una etapa en la que se siente muy feliz y contenta con esta nueva experiencia en su vida personal.

Artículos relacionados

Asimismo, pidió respeto frente a su relación, asegurando que ha recibido múltiples críticas desde que se dio a conocer este nuevo vínculo. La empresaria solicitó a sus seguidores que se alegren por sus decisiones y que dejen atrás su anterior relación con Altafulla, la cual, según indicó, ya hace parte del pasado.

Karina agregó que, aunque muchas personas no están de acuerdo con su nueva etapa sentimental, lleva cinco meses soltera y es una persona libre. Además, afirmó que su corazón ya sanó y que se tomó el tiempo necesario para cuidarse, con el objetivo de que nada relacionado con su pasado la afecte en el presente.

Karina García pidió respeto por su nueva relación con Kris R.
Karina García pidió respeto por su nueva relación con Kris R. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Maluma asiste al partido Atlético Nacional vs. Inter Miami y hace petición a los hinchas Maluma

Maluma asiste al partido Atlético Nacional vs. Inter Miami y hace petición a los hinchas

Maluma asistió al partido entre Atlético Nacional e Inter Miami, compartió una foto con la camiseta verdolaga y pidió a los hinchas que lo saludaran.

J Balvin comparte video con su hijo Río y desata risas en redes sociales J Balvin

J Balvin comparte video con su hijo Río y desata risas en redes sociales

J Balvin compartió en redes un divertido video junto a su hijo Río camino al gimnasio, donde una conversación terminó confirmando que no lo dejaron entrar.

Yeison Jiménez y el día que habló en concierto de susto que tuvo Yeison Jiménez

Sale a la luz estremecedora confesión de Yeison Jiménez: "No me quería ir de este mundo"

Yeison Jiménez había revelado en medio de un concierto el fuerte susto que vivió y que lo llevó a reflexionar sobre la vida.

Lo más superlike

Sara Uribe y Manuela Gómez se dieron beso Sara Uribe

Sara Uribe y Manuela Gómez se dieron beso en La casa de los famosos Colombia: así fue

Sara Uribe y Manuela Gómez dejaron en shock a sus compañeros al darse beso en La casa de los famosos Colombia 3.

karol g y justin bieber en los grammy Karol G

¿Cuándo y a qué hora ver a Karol G y Justin Bieber en los Grammys 2026?

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones