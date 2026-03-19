¿Yuli Ruiz traicionó a Karina García? Salen a la luz detalles sobre su supuesta amistad

La conversación digital alrededor de La casa de los famosos Colombia sigue creciendo, esta vez por rumores que vinculan a Yuli Ruiz con Karina García y una presunta traición que ha llamado la atención de los fans.

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¿Qué se sabe de la relación entre Karina García y Yuli Ruiz?

A través de redes sociales han circulado imágenes del pasado que muestran a Karina García, participante de la segunda temporada de La casa de los famosos, junto a Yuli Ruiz, actual concursante. Estas fotografías han sido interpretadas por usuarios como evidencia de un vínculo previo entre ambas.

En redes revelan fotografías de Karina García junto a Yuli Ruiz / (Fotos del Canal RCN)

En una de las imágenes, se observa a las dos mujeres luego de un partido de fútbol en el que hacían parte del mismo equipo, lo que sugiere que compartieron espacios deportivos. En otra fotografía, aparecen en lo que parece ser un encuentro social, donde Karina toma una selfie mientras Yuli posa en segundo plano.

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¿Por qué afirman que Karina García y Yuli Ruiz fueron amigas?

Las versiones sobre una supuesta amistad tomaron fuerza luego de que Yaya, exparticipante del programa, compartiera detalles de una situación que vivió junto a Karina García. Según relató, en medio de una cena, Karina recibió varias videollamadas insistentes por parte de Yuli Ruiz.

Yaya habla sobre la presunta cercanía entre Karina García y Yuli Ruiz / (Fotos del Canal RCN)

En ese contexto, Yaya explicó que Yuli se comunicó utilizando de forma reiterada el término “amiga” al pedir ayuda frente a algunos comentarios que se estaban haciendo en redes sociales. lo que fue interpretado como una señal de cercanía entre ambas.

"Yo no entiendo cómo una persona que sabe que es su amiga, se besa al otro", cuestionó Yaya.

A partir de este testimonio, algunos internautas han señalado que el uso de ese término reflejaría un vínculo más cercano que una simple coincidencia. No obstante, estas afirmaciones se basan en percepciones y no en una confirmación oficial de las implicadas.

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¿Por qué dicen que Yuli Ruiz traicionó a Karina García?

La idea de una posible traición surgió tras la participación temporal de Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2026. Durante su ingreso, se registraron interacciones entre él y Yuli Ruiz que llamaron la atención del público.

Durante el programa, Yuli compartió varios momentos en los que realizó comentarios sobre su apariencia e incluso se besaron. Además, propuso una dinámica que involucraba a Karola para realizar "un encuentro de tres".

"Con todo respeto pero usted tiene unos ojazos", le dijo

El punto central del debate radica en que Altafulla habría tenido previamente una relación con Karina García. Por ello, algunos internautas consideran que, si existía una amistad entre Karina y Yuli, este tipo de acercamientos podrían interpretarse como una falta de respeto.

A pesar de las opiniones que circulan en plataformas digitales, no existe una postura oficial de Yuli Ruiz o Karina García frente a estas versiones. Mientras tanto, el tema continúa siendo uno de los más comentados por los seguidores del reality.