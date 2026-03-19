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¡Luto en redes! Falleció reconocida celebridad tras grave accidente en moto: ¿quién?

Luego de haber superado el cáncer, falleció reconocida celebridad a causa de un grave accidente en moto.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Luto en redes! Falleció reconocida celebridad tras grave accidente en moto: ¿quién?
¿Quién fue el reconocido exdeportista que falleció en las últimas horas? | Foto: Freepik

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido deportista de la NFL, también conocido como fútbol americano, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

La noticia ha dejado un profundo vacío no solo por parte de sus seguidores, sino que también, tras confirmarse la causa de su fallecimiento, la cual fue en un accidente de motocross según lo han anunciado fuentes internacionales.

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¿Quién fue el reconocido deportista que falleció en las últimas horas?

El nombre de Rex Cylpepper se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido exjugador de fútbol americano, sino que también, por confirmarse su desafortunado fallecimiento.

¡Luto en redes! Falleció reconocida celebridad tras grave accidente en moto: ¿quién?
Así se confirmó el fallecimiento de de Rex Cylpepper. | Foto: Freepik

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La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por el equipo Syracuse Football, en la cuenta oficial de Instagram donde cuentan con más de 141 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Nuestra familia Orange lamenta la pérdida de Rex Culpepper, quien falleció este fin de semana a la edad de 28 años. Rex vivió su vida con una pasión infinita, después de haber superado el cáncer a la edad de 20 años mientras jugaba para el Orange”, agregó Syracuse Football.

Según lo han reportado fuentes internacionales, el futbolista falleció a causa de un grave accidente en motocross el pasado sábado 14 de marzo a causa de graves lesiones que adquirió en su rostro.

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¿Cuál fue el sentido mensaje que compartió la pareja de Rex Cylpepper tras su fallecimiento?

¡Luto en redes! Falleció reconocida celebridad tras grave accidente en moto: ¿quién?
Este fue el sentido mensaje que dejó la esposa de de Rex Cylpepper tras su fallecimiento. | Foto: Freepik

A poco tiempo de haberse comprometido, la prometida de Rex Cylpepper compartió una desgarradora confesión mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco mil seguidores acerca del fallecimiento de su pareja, expresando las siguientes palabras:

“Nadie espera conocer al amor de tu vida y perderlo en tan solo 6 cortos años después de conocerlo. Rex no siempre creyó en almas gemelas, pero hacia el final me dijo que no se dio cuenta de lo que sentía tener un alma gemela hasta que nos convertimos en extensiones el uno del otro”, agregó Savanna.

Así también, el exdeportista era hijo de una familia que estaba vínculada en el campo del deporte y la televisión, pues, sus padres eran: Brad y Mónica Culpepper.

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