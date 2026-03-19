Karina García llama la atención al realizar inesperado comentario sobre Melissa Gate: ¿qué dijo?

Melissa Gate continúa posicionándose en el centro de la conversación digital tras sus visitas a La casa de los famosos Colombia. En esta ocasión, fue Karina quien destacó ciertos detalles acerca de su participación.

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¿Cuándo estuvo Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2026?

Melissa Gate ingresó a La casa de los famosos Colombia 2026 el lunes 23 de febrero. A diferencia de su participación en la temporada de 2025, donde fue finalista, en esta ocasión no entró como concursante oficial, sino como una invitada especial bajo la invitación de "El Jefe".

Melissa Gate visitó La casa de los famosos Colombia 2026 / (Foto del Canal RCN)

Su participación se planeó para durar una semana, con el objetivo de dinamizar la convivencia. Tras su llegada, dio indicaciones para las pruebas de presupuesto, pero también aprovechó para lanzar ciertos "encantamientos" y presionar a quienes consideraba que estaban pasando desapercibidos.

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¿Qué opinó Karina García sobre Melissa Gate?

En una conversación en '¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?', los locutores revelaron cuáles habían sido sus semanas favoritas en el reality. Karina García comentó que la llegada de Melissa Gate generó un cambio notable en la dinámica de La casa de los famosos Colombia.

Karina García destacó detalles sobre Melissa Gate / (Foto del Canal RCN)

Según la participante, Melissa tiene un “talento para generar reacciones” entre los concursantes, lo que provocó momentos de tensión y atención durante la semana de su ingreso.

Karina señaló que, desde su perspectiva, fue una de las semanas más destacadas del programa, tanto por los retos que enfrentaron los participantes como por la forma en que la presencia de Melissa afectó las interacciones dentro de la casa.

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¿Qué dijo Karina García sobre la participación de Melissa Gate en La casa de los famosos?

Karina García también habló sobre cómo la participación de Melissa influyó en la percepción de los televidentes y en la atención de la audiencia. Destacó que la semana de su ingreso representó un pico de emociones dentro del programa, con situaciones que requirieron adaptación y reacción por parte de los concursantes.

Karina afirmó que, desde su perspectiva, Melissa aportó momentos que llevaron a la audiencia a estar pendiente de cada detalle, aumentando la interacción en redes sociales y generando comentarios sobre la convivencia y la estrategia de los participantes.

Varios internautas coincidieron con estas observaciones, destacando que la participación de Melissa se convirtió en un tema central de conversación digital.