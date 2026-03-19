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Reconocida influenciadora colombiana rompió el silencio tras su ruptura: ¿qué confesó en sus redes?

Famosa creadora de contenido digital se pronunció acerca del dolor que siente tras terminar con su expareja.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocida influenciadora colombiana rompió el silencio tras su ruptura: ¿qué confesó en sus redes?
¿Quién es la reconocida influenciadora que atraviesa por complicado momento emocional? | Foto: Freepik

En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado múltiples comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de la ruptura de la exnovia de Alejandro Riaño con su anterior pareja, quien es un reconocido empresario.

Además, la confesión de la creadora de contenido ha generado todo tipo de comentarios por parte de los internautas acerca de compartir detalles en sus redes sociales acerca del dolor que ha sentido a nivel emocional desde que terminó su exrelación.

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¿Quién es la creadora de contenido que reveló detalles acerca de su reciente ruptura?

La creadora de contenido digital María Alejandra Manotas se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confesar que ha estado atravesando por un complicado momento a nivel emocional tras su reciente ruptura con un empresario colombiano, llamado: Alejandro Calderón.

Reconocida influenciadora colombiana rompió el silencio tras su ruptura: ¿qué confesó en sus redes?
María Alejandra Manotas atraviesa por dolorosa ruptura. | Foto: Freepik

Por esta razón María Alejandra, también conocida como Mari Manotas, ha sido tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras una reciente dinámica que tuvo en su cuenta oficial de TikTok en la que cuenta con más de 200 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

El internauta le preguntó a Mari Manotas: ¿por qué terminaron? A lo que ella respondió: ¿por qué terminé con mi novio? La verdad, vi que Karol G y Feid terminó con su novio, mentiras. Uno no debe darle explicaciones a nadie, no pasó nada malo, eso duele más. El mono es un tipazo, le tengo la mejor admiración, la que se quede con él, la tendré entre ojos. Sin embargo, me pudele, he estado muy triste y ya, esa es la historia, aún me duele mucho. Se viene una nueva temporada de mi vida en donde nunca he estado soltera desde los 16 años.

Reconocida influenciadora colombiana rompió el silencio tras su ruptura: ¿qué confesó en sus redes?
¿Quién es el exnovio de María Alejandra Manotas? | Foto: Freepik

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A raíz de esta confesión, María Alejandra reveló que no ha estado soltera hace muchos años. Sin embargo, aprovechará la oportunidad de tener una nueva faceta a nivel personal para continuar con cada uno de sus proyectos a nivel emocional y personal.

¿Cuál fue la exrelación que tuvo María Alejandra Manotas con Alejandro Riaño?

Recordemos que hace varios años, María Alejandra Manotas tuvo una relación sentimental con Alejandro Riaño con quien duró aproximadamente tres años en donde tuvieron tres hijos.

Sin embargo, ambas celebridades que hacen parte del entretenimiento tomaron la decisión de continuar con su camino por separado, sin dejar de lado la responsabilidad que ambos tienen como padres.

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