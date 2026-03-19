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Omar Murillo causa revuelo por foto con otro hombre: “él dice que me ama”

Omar Murillo aviva los rumores y genera debate sobre su orientación, luego de revelar fotos junto a otro hombre.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Omar Murillo da de qué hablar con polémica publicación
Omar Murillo desata rumores tras posar con otro hombre. (Foto: Canal RCN)

En enero del presente año, Koral Costa confirmó que se separó de Omar Murillo, quien desde hace meses ha estado viviendo en España, en donde emprendió con un negocio de comida colombiana y donde también está estudiando actuación.

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De acuerdo con las revelaciones de la actriz, ambos le habrían puesto fin a su relación no por falta de amor, sino porque estaban tomando caminos diferentes, de hecho, Koral fue duramente criticada porque no viajó junto a su esposo, pero ella dio las razones por las que no se fue con él.

Tras semanas de haberse confirmado el fin de su relación que duró bastantes años, empezaron a surgir rumores sobre la orientación de Omar, quien rompió el silencio y habló del tema.

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¿Qué dijo Omar Murillo sobre su orientación?

El actor, Omar Murillo, empezó a su subir historias junto a otros hombres posando en frente de un espejo en un gimnasio y esto, causó revuelo en redes sociales, en donde se empezó a especular las preferencias del exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Omar Murillo desata rumores tras posar con otro hombre.
Omar Murillo genera reacciones con publicación junto a otro hombre. (Foto: Canal RCN)

Ante tantos comentarios y rumores, Omar Murillo decidió romper el silencio y hablar con la verdad, por eso, se refirió al tema y se sinceró con sus seguidores.

De acuerdo con las palabras del actor, confesó que no le veía nada de malo al tomarse foto con otros hombres y, además, aconsejó a sus fans, sugiriendo que deberían preocuparse menos pro la vida de los demás.

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Aunque no confirmó, pero tampoco desmintió los rumores, Omar siguió publicando más contenido junto a otros hombres y esto a hecho que los rumores tomen más fuerza.

¿Omar Murillo tiene nueva pareja?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Omar Murillo ha revelado fotos y videos con otros hombres, pero una reciente publicación generó críticas en su contra.

Omar Murillo genera reacciones con publicación junto a otro hombre
Omar Murillo da de qué hablar con polémica publicación. (Foto: Canal RCN)

Se sabe que el actor tiene un personaje de mujer y así como la presentó en La casa de los famosos Colombia, la llevó a España para crear contenido.

Sin embargo, ni porque use su personaje se salva de los comentarios, ya que, a través de uno de sus últimos posts, Omar posó junto a otro, con el que ya ha salido en otros contenidos y escribió en su descripción: él dice que me ama”.

Aunque su publicación solo es contenido, sus seguidores se lo tomaron en serio y hasta sintieron “pesar” por Koral, ya que creen que el actor sí está saliendo con alguien más, pero eso solo lo puede confirmar él, hasta ahora, siguen siendo especulaciones.

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