Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Blessd y Kris R anuncian que no volverán a estar juntos en los escenarios: ¿Por Karina García?

Blessd y Kris R anunciaron en pleno concierto que no volverán a compartir escenario, desatando teorías en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Blessd y Kris R anuncian que no volverán a estar juntos en los escenarios: ¿Por Karina García?
Blessd y Kris R anuncian que no volverán a estar juntos en los escenarios: ¿Por Karina García?. (Foto Canal RCN) (Foto Franck Fife / AFP)

Un video que comenzó a circular en redes sociales ha encendido la conversación entre los seguidores del género urbano colombiano.

Artículos relacionados

En las imágenes se puede ver a Blessd y Kris R compartiendo escenario, lo que de inmediato llamó la atención debido al mensaje que ambos artistas dieron frente al público.

El clip, que ya supera 1,7 millones de reproducciones, muestra a los cantantes hablando de lo que sería la última vez que interpretarían juntos una canción en tarima. Las palabras de ambos generaron sorpresa, nostalgia y una ola de especulaciones entre los fans, quienes comenzaron a preguntarse cuáles serían las razones detrás de esta decisión.

¿Qué dicen Blessd y Kris R en el video?

En el video, grabado durante una presentación en vivo, se observa a Kris R tomar primero la palabra. El artista reconoce que entre él y Blessd han pasado muchas cosas a lo largo del tiempo y que su relación ha atravesado cosas, pero deja claro que, pese a todo, siempre se han mantenido “finos y firmes” el uno con el otro.

Blessd agradece el apoyo constante del público y señala que seguirán adelante en sus carreras con el respaldo de los fans. Sin embargo, anuncia que esa noche sería la última vez que la canción sonaría en tarima interpretada por ambos.

El mensaje fue recibido con aplausos y sorpresa, pues muchos no esperaban un anuncio de despedida en medio del show.

Blessd informó que sería la última vez que junto a Kris R interpretaba en tarima.
Blessd informó que sería la última vez que junto a Kris R interpretaba en tarima. (Foto Canal RCN) (Foto Rodrigo Varela / AFP)

Artículos relacionados

¿Por qué sería la última vez de Kris R y Blessd juntos en tarima?

Blessd agregó y reforzó la idea de que se trataba de un cierre importante. El cantante aseguró que, con el tiempo, las personas entenderían por qué esa sería la última vez que compartirían escenario juntos.

Blessd se refirió a Kris R como un hermano y explicó que, aunque el vínculo personal se mantiene, era necesario hacer un “stop” en el camino artístico que ambos venían recorriendo en conjunto. También pidió al público que continuara apoyando a los dos en sus proyectos individuales y recordó que, en toda carrera, llega un momento de despedidas y cambios.

Las declaraciones no incluyeron detalles concretos sobre los motivos de la separación artística, lo que abrió la puerta a múltiples teorías en redes sociales. Algunos usuarios sugirieron que la decisión estaría relacionada con la nueva relación sentimental de Kris R con Karina García, expareja de Blessd. Otros, en cambio, consideran que se trata de una decisión profesional, motivada por agendas distintas, giras internacionales y nuevos proyectos.

También surgió la versión de que Blessd podría tomarse un tiempo lejos de los escenarios para enfocarse en su vida personal, especialmente en su relación con Manuela QM, quien se encuentra embarazada y esperando su primer hijo junto al cantante.

Usuarios afirman que la nueva relación de Kris R con Karina García influyó en la decisión de los artistas.
Usuarios afirman que la nueva relación de Kris R con Karina García influyó en la decisión de los artistas. (Foto Canal RCN) (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

Artículos relacionados

¿Kris R y Karina García están juntos?

Mientras crecen las especulaciones sobre la ruptura musical, otro tema ha captado la atención del público: la relación entre Kris R y Karina García. En redes sociales han circulado varios videos en los que se les ve juntos en distintos espacios, incluyendo la conocida “casita de Bad Bunny” durante la segunda fecha de su gira en Medellín.

En uno de esos clips, Karina aparece dándole un bes0 a Kris R, gesto que muchos interpretaron como una confirmación de su vínculo sentimental.

Además, en el programa digital ¿Qué hay pa’ dañar?, del cual Karina García es panelista, le preguntaron directamente por su situación sentimental. Ella respondió que se encuentra conociendo a una persona y que se siente bien y feliz, sin mencionar nombres, pero dejando entrever que atraviesa un buen momento personal.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Maluma asiste al partido Atlético Nacional vs. Inter Miami y hace petición a los hinchas Maluma

Maluma asiste al partido Atlético Nacional vs. Inter Miami y hace petición a los hinchas

Maluma asistió al partido entre Atlético Nacional e Inter Miami, compartió una foto con la camiseta verdolaga y pidió a los hinchas que lo saludaran.

J Balvin comparte video con su hijo Río y desata risas en redes sociales J Balvin

J Balvin comparte video con su hijo Río y desata risas en redes sociales

J Balvin compartió en redes un divertido video junto a su hijo Río camino al gimnasio, donde una conversación terminó confirmando que no lo dejaron entrar.

Yeison Jiménez y el día que habló en concierto de susto que tuvo Yeison Jiménez

Sale a la luz estremecedora confesión de Yeison Jiménez: "No me quería ir de este mundo"

Yeison Jiménez había revelado en medio de un concierto el fuerte susto que vivió y que lo llevó a reflexionar sobre la vida.

Lo más superlike

Sara Uribe y Manuela Gómez se dieron beso Sara Uribe

Sara Uribe y Manuela Gómez se dieron beso en La casa de los famosos Colombia: así fue

Sara Uribe y Manuela Gómez dejaron en shock a sus compañeros al darse beso en La casa de los famosos Colombia 3.

karol g y justin bieber en los grammy Karol G

¿Cuándo y a qué hora ver a Karol G y Justin Bieber en los Grammys 2026?

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones