Blessd y Kris R anuncian que no volverán a estar juntos en los escenarios: ¿Por Karina García?

Un video que comenzó a circular en redes sociales ha encendido la conversación entre los seguidores del género urbano colombiano.

En las imágenes se puede ver a Blessd y Kris R compartiendo escenario, lo que de inmediato llamó la atención debido al mensaje que ambos artistas dieron frente al público.

El clip, que ya supera 1,7 millones de reproducciones, muestra a los cantantes hablando de lo que sería la última vez que interpretarían juntos una canción en tarima. Las palabras de ambos generaron sorpresa, nostalgia y una ola de especulaciones entre los fans, quienes comenzaron a preguntarse cuáles serían las razones detrás de esta decisión.

¿Qué dicen Blessd y Kris R en el video?

En el video, grabado durante una presentación en vivo, se observa a Kris R tomar primero la palabra. El artista reconoce que entre él y Blessd han pasado muchas cosas a lo largo del tiempo y que su relación ha atravesado cosas, pero deja claro que, pese a todo, siempre se han mantenido “finos y firmes” el uno con el otro.

Blessd agradece el apoyo constante del público y señala que seguirán adelante en sus carreras con el respaldo de los fans. Sin embargo, anuncia que esa noche sería la última vez que la canción sonaría en tarima interpretada por ambos.

El mensaje fue recibido con aplausos y sorpresa, pues muchos no esperaban un anuncio de despedida en medio del show.

Blessd informó que sería la última vez que junto a Kris R interpretaba en tarima. (Foto Canal RCN) (Foto Rodrigo Varela / AFP)

¿Por qué sería la última vez de Kris R y Blessd juntos en tarima?

Blessd agregó y reforzó la idea de que se trataba de un cierre importante. El cantante aseguró que, con el tiempo, las personas entenderían por qué esa sería la última vez que compartirían escenario juntos.

Blessd se refirió a Kris R como un hermano y explicó que, aunque el vínculo personal se mantiene, era necesario hacer un “stop” en el camino artístico que ambos venían recorriendo en conjunto. También pidió al público que continuara apoyando a los dos en sus proyectos individuales y recordó que, en toda carrera, llega un momento de despedidas y cambios.

Las declaraciones no incluyeron detalles concretos sobre los motivos de la separación artística, lo que abrió la puerta a múltiples teorías en redes sociales. Algunos usuarios sugirieron que la decisión estaría relacionada con la nueva relación sentimental de Kris R con Karina García, expareja de Blessd. Otros, en cambio, consideran que se trata de una decisión profesional, motivada por agendas distintas, giras internacionales y nuevos proyectos.

También surgió la versión de que Blessd podría tomarse un tiempo lejos de los escenarios para enfocarse en su vida personal, especialmente en su relación con Manuela QM, quien se encuentra embarazada y esperando su primer hijo junto al cantante.

Usuarios afirman que la nueva relación de Kris R con Karina García influyó en la decisión de los artistas. (Foto Canal RCN) (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

¿Kris R y Karina García están juntos?

Mientras crecen las especulaciones sobre la ruptura musical, otro tema ha captado la atención del público: la relación entre Kris R y Karina García. En redes sociales han circulado varios videos en los que se les ve juntos en distintos espacios, incluyendo la conocida “casita de Bad Bunny” durante la segunda fecha de su gira en Medellín.

En uno de esos clips, Karina aparece dándole un bes0 a Kris R, gesto que muchos interpretaron como una confirmación de su vínculo sentimental.

Además, en el programa digital ¿Qué hay pa’ dañar?, del cual Karina García es panelista, le preguntaron directamente por su situación sentimental. Ella respondió que se encuentra conociendo a una persona y que se siente bien y feliz, sin mencionar nombres, pero dejando entrever que atraviesa un buen momento personal.