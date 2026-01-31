Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hija de Yeison Jiménez reveló desgarradores mensajes recordando al artista

Hija de Yeison Jiménez conmovió a sus seguidores con sus mensajes tras la dolorosa partida del cantante.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
hija de yeison jimenez lo recuerda
Hija de Yeison Jiménez conmovió al recordar al artista/AFP:Rodrigo Varela

Camila Jiménez, hija del cantante Yeison Jiménez, conmovió a miles de sus fanáticos tras reverlas emotivas publicaciones tras el lamentable fallecimiento del artista, quien perdió la vida en un accidente aéreo.

¿Qué mensajes compartió la hija de Yeison Jiménez?

A través de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, ha compartido varios momentos junto al artista y mensajes recordando y revelando cómo está viviendo su duelo.

hija de yeison jimenez le dedica mensajes

Mostrando el altar que tiene en su hogar en honor al cantante reveló que entendió que el amor no se va, sino que cambia de forma.

Asimismo, dio a conocer que ella siente que él la acompaña todo el tiempo aunque no esté físicamente.

"Nunca olvides que así no estés presente, yo te siento. Te amo papi siempre te siento conmigo", escribió.

También dio a conocer una entrevista de años atrás cuando ella era una niña y este decidió presentarla públicamente confesando lo afortunado que se sentía tenerla en su vida.

Recordemos que, la joven no es hija biológica del cantante, pero él asumió su rol de padre con ella y la quiso como tal luego de involucrarse con su esposa Sonia Restrepo, con quien tuvo dos hijos más Thaliana Jiménez Restrepo y Santiago Jiménez Restrepo.

hija de yeison jimenez conmueve a sus fans

¿Cómo reaccionaron los internautas tras los mensajes de la hija mayor de Yeison Jiménez?

Luego de sus nostálgicas publicaciones, miles de seguidores han reaccionado detallando lo mucho que también extrañan al artista e intentando darle mensajes de apoyo y aliento en estos momentos tan difíciles para ella y su familia.

Por su parte, es importante mencionar que, este sábado 31 de enero se llevará a cabo el concierto en el Estadio Nemesio Camacho el Campín en homenaje al cantante con sus músicos oficiales y artistas colegas invitados que le cantarán y honrarán su memoria.

Su familia y equipo de trabajo decidió hacer el sueño de Yeison Jiménez realidad de realizar un segundo estadio luego del éxito que tuvo su primera fecha y con la que logró convertirse en el primer cantante de música regional colombiana en llenar un estadio.

