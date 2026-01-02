Lorena Altamirano y Mariana Zapata reaccionan a lo que dijo Marilyn en La casa de los famosos

En La casa de los famosos Colombia la convivencia sigue dando de qué hablar. Esta vez, durante el brunch de nominados, salieron a la luz lo que realmente piensa Marilyn Patiño de Mariana Zapata y Lorena Altamirano.

¿Qué dijo Marilyn de Mariana Zapata y Lorena Altamirano que causó sorpresa?

Este domingo se realizó el acostumbrado brunch de nominados, en el que los participantes deben responder con sinceridad lo que piensan de sus compañeros.

En medio de las respuestas, hubo tensión por un conflicto entre Campanita y Sofía Jaramillo. Sin embargo, Lorena Altamirano y Marilyn también protagonizaron un cruce de palabras.

Lorena y Marilyn tuvieron un momento en el que se dijeron algunas verdades, recordando la broma que hizo Lorena con Mariana, en la que supuestamente se iban a los “impactos físicos”. Marilyn criticó ese momento, calificándolo como una mala actuación por parte de ellas.

Lorena Altamirano contó a Mariana Zapata los comentarios de Marilyn en La Casa de los Famosos. (Foto: Canal RCN)

A esto, Lorena respondió que no le gustó su reacción y que por eso fue su nominada, mientras Marilyn le refutaba con conceptos sobre actuación.

Luego, Lorena le contó esto a Mariana y le mencionó que Marilyn había dicho que ella se la pasaba con Juanse y Mariana, quienes serían menores para “poder manipularlos”.

¿Cómo reaccionó Mariana Zapata a lo que le contó Lorena de Marilyn?

La reacción de Mariana fue inmediata: la miró incrédula a Lorena y luego soltó una risa. Mientras tanto, Lorena aseguraba que Juanse podía manipularla, mientras ambas reían. Entre risas, Mariana comentó: “Yo sé”.

Mientras Mariana aseguraba que Marilyn le causaba risa, Lorena volvió a comentar que siempre está en un personaje distinto: en algunos momentos se muestra sencilla con ella, pero cuando están en gala o en alguna prueba, se comporta diferente.

Mariana Zapata comentó que tampoco entendía su comportamiento, pues en algún momento se le sentó al lado, le habló como a su mejor amiga y charlaron con normalidad.

Por eso, Lorena insistía en que, si Marilyn le caía mal o tenía algún problema, debería actuar de otra manera para que la buscara a hablar.

Mientras que de Mariana no habló mal, así lo dijo Lorena mientras concluía tras las palabras de Marilyn Patiño en el brunch de nominados.