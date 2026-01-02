Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Giovanny Ayala genera polémica tras recrear artistas fallecidos con IA: ¿omitió a Yeison Jiménez?

Giovanny Ayala recrea artistas fallecidos con IA y genera polémica por no incluir a Yeison Jiménez.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Giovanny Ayala desata polémica con IA de artistas fallecidos y la ausencia de Yeison Jiménez
Giovanny Ayala y su video de IA que revive artistas fallecidos y provoca críticas por Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN y AFP)

Giovanny Ayala sorprendió al recrear imágenes de algunos artistas del género que han fallecido en los últimos tiempos, creadas con Inteligencia Artificial. Sin embargo, llamó la atención que Yeison Jiménez no estuviera incluido.

¿Qué mostró Giovanny Ayala sobre los artistas fallecidos?

En el video, hecho con IA, se pueden ver a varios artistas que dejaron un gran legado artístico, entre ellos Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, Rómulo Caicedo, Tito Cortés, así como Óscar Agudelo, quien falleció en 2023, y El Caballero Gaucho, cuya música sobre amor y desamor aún se escucha.

Giovanny compartió este video en su cuenta de Instagram, donde suma millones de seguidores. No solo recreó este homenaje a algunos de los artistas, sino que también lo acompañó con su reciente canción, que trata sobre la pérdida de un ser querido.

No obstante, esta publicación se dio el mismo día en que se realizó un homenaje en el estadio El Campín para Yeison Jiménez, al que asistieron varios exponentes del género de música popular.

¿Por qué Giovanny Ayala fue criticado tras la muerte de Yeison Jiménez?

Esto sucede luego de que Giovanny Ayala se encontrara en el ojo del huracán por sus comentarios sobre un homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena.

En un video que compartió, el cantante calificó el evento como un “circo”, lo que generó fuertes críticas en su contra.

Posteriormente, aclaró que sus comentarios no se referían a la muerte de Yeison Jiménez, sino a la actuación de algunos artistas que participaron en el homenaje.

No obstante, desde este episodio, Giovanny ha estado en el ojo del huracán, ya que la muerte de Yeison Jiménez fue una noticia que consternó a muchos colombianos tras su repentina partida.

En esta ocasión, los internautas no dejaron de reaccionar al nuevo video. Mientras unos aseguraban que su canción ya es todo un éxito, otros se fijaron en la ausencia de Yeison Jiménez en el video con IA y en las fechas en las que Giovanny dio a conocer este tema de duelo, en medio de los homenajes que se le han hecho al artista caldense.

 

