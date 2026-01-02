Un niño lloró de emoción al conocer a Luis Alfonso tras homenaje a Yeison Jiménez: ¡así reaccionó!

Luis Alfonso sorprendió a un niño al hacerle un regalo, quien se mostró muy emocionado al conocer al cantante de música popular tras el homenaje a Yeison Jiménez.

¿Por qué Luis Alfonso le hizo un regalo al niño en homenaje a Yeison Jiménez?

Este fin de semana se reunieron varios exponentes de la música popular para conmemorar la memoria de Yeison Jiménez, quien desafortunadamente perdió la vida a principios de enero en un accidente aéreo, cuando intentaba viajar a otro municipio para dar otra de sus presentaciones.

Luis Alfonso protagonizó un emotivo encuentro con un niño en el aeropuerto. (Foto: Canal RCN)

Uno de los artistas que estuvo presente en este homenaje, realizado en el estadio El Campín de Bogotá, fue Luis Alfonso, quien protagonizó un emotivo momento al recordar al cantante caldense e interpretar varios éxitos en este evento.

No obstante, a través de sus redes sociales, el cantante de música popular protagonizó un emotivo momento al sorprender a un niño con un regalo.

¿Luis Alfonso conmovió al regalarle su gorra a un niño tras el homenaje a Yeison Jiménez?

Según las imágenes, el artista se encontraba en el aeropuerto y, al fondo, se observa el vehículo que lo transportó.

El niño se habría acercado para pedirle una foto al cantante, mostrándose muy emocionado. Incluso reaccionó con lágrimas al conocer a Luis Alfonso.

En medio del encuentro, fue el propio artista quien, conmovido por la situación, expresó: “tan bonito”, y luego también lo abrazó.

Luis Alfonso protagonizó un emotivo encuentro con un niño en el aeropuerto. (Foto: AFP)

Mientras lo sostenía, Luis Alfonso tuvo un gesto especial: se quitó la gorra negra que llevaba puesta y se la colocó al niño en la cabeza.

Esto generó una reacción inmediata entre los presentes, quienes se emocionaron al ver el detalle que tuvo el artista colombiano.

Mientras el niño seguía llorando, conmovido por el gesto, repetía “gracias” una y otra vez, mientras su madre lo abrazaba.

Tras el emotivo gesto, el cantante colombiano continuó compartiendo con varios fans que se le acercaban para pedirle fotos y expresarle elogios.

En medio de las imágenes, también se vio a la esposa del artista, quien lo estaba acompañando mientras ingresaban al aeropuerto tras el emotivo homenaje a uno de sus colegas y amigos. Más adelante, Luis Alfonso confirmó que su siguiente destino sería Valledupar.