Sale a la luz estremecedora confesión de Yeison Jiménez: "No me quería ir de este mundo"

La muerte de Yeison Jiménez no para de generar conmoción entre sus fanáticos y con el pasar de los días salen a la luz nuevos videos y declaraciones del artista antes de su muerte.

¿Cuál fue la confesión que había hecho Yeison Jiménez en medio de un concierto?

Tras la muerte de Yeison Jiménez en un trágico accidente aéreo, salió a la luz un video en el que el cantante en medio de un concierto hizo una confesión que hoy estremece a sus seguidores.

En tarima, el artista reveló que recientemente había pasado por un momento en el que estuvo al borde de perder la vida, una experiencia que lo marcó profundamente y lo llevó a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de su familia.

Esto que les voy a decir no lo sabe nadie. Hace un par de semanas casi todo esto se queda en un sueño.

El cantante reveló en su momento que ese susto el cual habría sido también a bordo de un avión lo había hecho reflexionar sobre la vida y cómo de la noche a la mañana podía todo cambiar dejando muchos sueños y compromisos por cumplir a nivel personal y laboral.

Lastimosamente la vida es muy endeble, la vida es un suspiro, hace un par de semanas casi pierdo la vida.

Yeison Jiménez se había sincerado en concierto sobre susto. (Foto | Canal RCN)

Yeison Jiménez entró en depresión tras susto en el que casi pierde la vida

El cantante oriundo de Manizales aseguró en su momento que ese susto lo afectó tanto a nivel emocional que entró en un momento psicológico complejo.

Duré cuatro semanas con un tema psicológico muy fuerte porque pensaba que todo esto se iba a quedar en un extremo.

Yeison Jiménez aseguraba que tras recuperarse de ese gran susto había empezado a tratar de hacer mejor las cosas y arreglar sus diferencias con otras personas y valorar el tiempo junto a su familia.

Hoy le dio gracias a Dios que me dio una nueva oportunidad de vida para vivir este momento con todos ustedes y le pido perdón a cada uno que en algún momento haya lastimado o cometido un error.

El artista cerraba su confesión hablando de sus hijos y de su hijo menor a quien le daba miedo no conocer y ver crecer, siendo consciente que la vida podía acabársele en cualquier momento. Palabras que hoy estremecen a sus fans.

Somos algo que se va en algún momento. Cantaba y decía todo eso se iba a quedar así.

¿Yeison Jiménez presentía su muerte?

Han salido varios videos como este en redes sociales en el que el artista hablaba sobre la fragilidad de la vida y su miedo a irse de este plano terrenal sin disfrutar de ver crecer a sus hijos y de todo lo que había trabajado.

Amigo de Yeison han revelado que el artista muchas veces hablaba del tema de la muerte como algo cercano, asegurando que no llegaría hasta 'viejo', unas palabras que hoy empiezan a ser tomados por muchos como unas premoniciones.