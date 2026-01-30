Amiga de Yeison Jiménez aclara la polémica de los ataúdes en el Movistar Arena, ¿estaban vacíos?

La muerte de Yeison Jiménez sigue generando gran conmoción entre sus familiares, amigos y seguidores. En las últimas horas una de sus grandes amigas se pronunció y contó detalles inéditos.

Han pasado 20 días desde el trágico fallecimiento del artista Yeison Jiménez, una noticia que tiene de luto a la música popular en Colombia y que sigue despertando muchas dudas en sus fans.

Una de las dudas más frecuentes y comentadas fue si el cuerpo del artista estaba en el ataúd el día que le hicieron el homenaje en el Movistar Arena, esto por cómo quedó este tras el accidente aéreo y también porque su familia le rindió un homenaje privado en un cementerio de la capital colombiana.

Frente a este tema la periodista Diva Jessurum habló en el pódcast "Sinceramente Cris" de Cristina Estupiñán y también de otros asuntos que pasaron detrás ese día.

La amiga de Yeison reveló que por su amistad y cercanía en vida, el día de su homenaje estuvo a cargo del tema religoso, por lo que fue la llevó a dos curas antes que se abrieran las puertas del recinto para que hicieran una misa por todos los fallecidos en el accidente.

Asimismo, reveló que fue ella quien preparó a las hijas de Yeison Jiménez para hablar, sin embargo, la hija mayor, María Camila, le confesó que no se sentía bien para hablar en el homenaje y fue allí que la pequeña Thaliana tomó la resposabilidad.

Amiga de Yeison Jiménez contó detalles de su homenaje. (Foto: Freepik)

¿El ataúd de Yeison Jiménez en el Movistar Arena estaba vacío?

Cristina Estupiñán aprovechó esta entrevista para preguntarle de manera directa a Diva sobre el rumor de los ataúdes y poner fin a las especulaciones.

La periodista fue sincera al responder que era un tema que no se debía indagar por respeto a la familia del cantante y de los otros fallecidos.

Yo sí creo que uno debe basarse en el respeto de la familia y hay cosas que uno no debe preguntar por cercanía a ellos.

Sin embargo, fue directa al decir que de no haber tenido los cuerpos de cada una de las personas y de Yeison Jiménez su mamá y esposa no se hubiese acercado tantas veces a hablarles y llorarles.

Lo único que voy a decir es que si esos ataúdes estuvieras vacíos la mamá de Yeison no se hubiera acercado a abrazarlo y Sonia no estuviera al frente de los ataúdes hablándole y llorándole.

¿Por qué Yeison Jiménez hablaba tanto de muerte en vida?

Diva contó en esta entrevista que el cantante siempre tenía la costumbre de hablar sobre la muerte por dos razones, una porque sí sentía que no iba a llegar hasta 'viejo' y dos porque en las entrevistas siempre este tema era recurrente.

Él tenía la certeza y lo habíamos hablado muchas veces que él no iba a llegar a viejo, porque incluso él me decía que él sentía que ya había vivido mucho.

La periodista contó que, muchas veces Yeison le decía que se sentía cansado y que le gustaría disfrutar de la vida con su familia porque sentía que ya había vivido mucho a nivel profesional y por eso, soñaba con pasar sus días en su finca en Fusagasugá.