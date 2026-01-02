Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Manuela Gómez conmueve en La casa de los famosos con su historia de vida y renacer: “Sufrí mucho”

Manuela Gómez abrió su corazón en La Casa de los Famosos Colombia 3 y compartió momentos difíciles de su vida.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Manuela Gómez habla de su pasado en La casa de los famosos
Manuela Gómez relata sus momentos más difíciles en la línea de la vida en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En la noche de la gala del 1 de febrero de 2026, Manuela Gómez abrió su corazón durante la dinámica de la línea de la vida en La casa de los famosos Colombia 3, espacio en el que los participantes comparten momentos determinantes de su historia personal.

Artículos relacionados

¿Qué contó Manuela Gómez en la línea de la vida de La casa de los famosos Colombia?

La influencer y empresaria relató varios episodios de su infancia y juventud, en los que recordó experiencias que marcaron su forma de ver la vida y los retos que enfrentó desde muy pequeña.

Manuela comenzó su testimonio revelando que nació en 1989 y que, según contó, la persona que la tuvo la entregó cuando apenas tenía nueve meses.

Artículos relacionados

Explicó que sus padres adoptivos siempre le hablaron con sinceridad sobre su historia, aunque reconoció que, a pesar de sentirse agradecida, también cargó durante años con un vacío emocional.

Durante su etapa escolar, aseguró que era consciente de que muchos la veían como alguien diferente, lo que la llevó a acostumbrarse a la soledad y a construir una personalidad fuerte desde temprana edad.

Manuela Gómez habla de su pasado en La casa de los famosos
Manuela Gómez relata sus momentos más difíciles en la línea de la vida en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

También compartió que intentó estudiar Derecho, pero no se sentía conectada el estudio. Según relató, estaba convencida de que su camino iba por otro lado, enfocado en los negocios y en proyectos personales.

En medio de esa etapa, confesó que atravesó momentos de ansiedad que incluso afectaron su salud y su peso, recordando cómo se sentía en aquellos años.

¿Qué momentos difíciles recordó Manuela Gómez sobre su pasado en La casa de los famosos?

En su relato, Manuela mencionó una relación con una persona a la que calificó como “una bestia”, alguien que le causó mucho sufrimiento.

Artículos relacionados

Contó que uno de los episodios más dolorosos fue la pérdida de una perrita que amaba profundamente, situación que, la llevó por caminos de oscuridad.

Además, habló de una etapa en la que consumió sustancias prohibidas y atravesó pensamientos relacionados con acabar con su vida. Sin embargo, aseguró que encontró un punto de cambio al aferrarse a la fe.

Manuela Gómez habla de su pasado en La casa de los famosos
Manuela Gómez relata sus momentos más difíciles en la línea de la vida en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Finalmente, Manuela expresó que el nacimiento de su hija Samantha representó un giro importante, aunque reconoció que fue un proceso difícil por los problemas que vivía con el padre de la niña. También confesó que uno de sus mayores temores es que su hija piense que fue abandonada tras su participación en La casa de los famosos.

Manuela cerró recordando que la palabra “renacer” es significativa para ella, tanto así que decidió tatuársela.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Lorena Altamirano reveló a Mariana Zapata lo que Marilyn dijo sobre ellas en La Casa de los Famosos La casa de los famosos

Lorena Altamirano y Mariana Zapata reaccionan a lo que dijo Marilyn en La casa de los famosos

Lorena Altamirano reveló a Mariana Zapata los comentarios que Marilyn hizo durante el brunch de nominados sobre ellas.

Campanita y Sofía Jaramillo tuvieron tensa discusión La casa de los famosos

Sofía Jaramillo y Campanita tuvieron tenso cruce en La casa de los famosos: así fue

Sofía Jaramillo y Campanita tuvieron acalorada discusión en La casa de los famosos Colombia 3: "Sos conveniente".

Nicolás Arrieta revela por qué le molestó descubrir a Juanda Caribe como supervillano Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta explicó por qué se molestó con Juanda Caribe tras saber que era el supervillano

Nicolás Arrieta reveló la razón por la que se molestó con Juanda Caribe tras descubrir que era el supervillano de La casa de los famosos.

Lo más superlike

Giovanny Ayala desata polémica con IA de artistas fallecidos y la ausencia de Yeison Jiménez Giovanny Ayala

Giovanny Ayala genera polémica tras recrear artistas fallecidos con IA: ¿omitió a Yeison Jiménez?

Giovanny Ayala recrea artistas fallecidos con IA y genera polémica por no incluir a Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez se quería casar en 2026 Yeison Jiménez

Sale a la luz video de Yeison Jiménez hablando de su deseo de casarse en 2026: “Me caso a los 35”

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones