Manuela Gómez conmueve en La casa de los famosos con su historia de vida y renacer: “Sufrí mucho”

En la noche de la gala del 1 de febrero de 2026, Manuela Gómez abrió su corazón durante la dinámica de la línea de la vida en La casa de los famosos Colombia 3, espacio en el que los participantes comparten momentos determinantes de su historia personal.

¿Qué contó Manuela Gómez en la línea de la vida de La casa de los famosos Colombia?

La influencer y empresaria relató varios episodios de su infancia y juventud, en los que recordó experiencias que marcaron su forma de ver la vida y los retos que enfrentó desde muy pequeña.

Manuela comenzó su testimonio revelando que nació en 1989 y que, según contó, la persona que la tuvo la entregó cuando apenas tenía nueve meses.

Explicó que sus padres adoptivos siempre le hablaron con sinceridad sobre su historia, aunque reconoció que, a pesar de sentirse agradecida, también cargó durante años con un vacío emocional.

Durante su etapa escolar, aseguró que era consciente de que muchos la veían como alguien diferente, lo que la llevó a acostumbrarse a la soledad y a construir una personalidad fuerte desde temprana edad.

Manuela Gómez relata sus momentos más difíciles en la línea de la vida en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

También compartió que intentó estudiar Derecho, pero no se sentía conectada el estudio. Según relató, estaba convencida de que su camino iba por otro lado, enfocado en los negocios y en proyectos personales.

En medio de esa etapa, confesó que atravesó momentos de ansiedad que incluso afectaron su salud y su peso, recordando cómo se sentía en aquellos años.

¿Qué momentos difíciles recordó Manuela Gómez sobre su pasado en La casa de los famosos?

En su relato, Manuela mencionó una relación con una persona a la que calificó como “una bestia”, alguien que le causó mucho sufrimiento.

Contó que uno de los episodios más dolorosos fue la pérdida de una perrita que amaba profundamente, situación que, la llevó por caminos de oscuridad.

Además, habló de una etapa en la que consumió sustancias prohibidas y atravesó pensamientos relacionados con acabar con su vida. Sin embargo, aseguró que encontró un punto de cambio al aferrarse a la fe.

Finalmente, Manuela expresó que el nacimiento de su hija Samantha representó un giro importante, aunque reconoció que fue un proceso difícil por los problemas que vivía con el padre de la niña. También confesó que uno de sus mayores temores es que su hija piense que fue abandonada tras su participación en La casa de los famosos.

Manuela cerró recordando que la palabra “renacer” es significativa para ella, tanto así que decidió tatuársela.