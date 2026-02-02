Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cami Pulgarín reveló su sorprendente cambio tras intervención estética

Cami Pulgarín se sometió a una intervención estética en su rostro y presumió en redes cómo avanzan los resultados.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Así luce Cami Pulgarín después de su procedimiento estético
Cami Pulgarín dejó ver su evolución tras su procedimiento facial. (Foto: Canal RCN - Freepik)

Cami Pulgarín, es una creadora de contenido conocida por sus videos divertidos y por su personalidad arrolladora, pues se hizo famosa cuando imitaba a la familia Kardashian, pero al estilo colombiano.

Artículos relacionados

Desde entonces, la influenciadora ha crecido en sus redes sociales, en donde ha realizado mucho más contenido, como, por ejemplo, podcast, ha colaborado con otros crenades creadores digital y hasta llegó a la televisión en La casa de los famosos Colombia 2024.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los cambios físicos que ha tenido Cami Pulgarín?

La creadora de contenido inició su transición en diciembre de 2024, pues antes, se identificaba como Camilo Pulgarín y así fue como todos sus seguidores y las redes sociales lo conocieron, sin embargo, para esa fecha en mención, le compartió al mundo que iniciaría una nueva etapa en su vida.

Cami Pulgarín dejó ver su evolución tras su procedimiento facial.
Cami Pulgarín habló de su recuperación y mostró su cambio facial. (Foto: Canal RCN)

En el proceso de su transición, Cami inició con cambios como ponerse volumen en la parte delantera de su cuerpo y con el paso de los meses, se fue haciendo más retoque como poner su cintura más delgada.

Así mismo, Pulgarín se volvió a intervenir su nariz, haciendo arreglitos que quería tras su primer procedimiento en esa zona.

Artículos relacionados

¿Cuál es el resultado de la última intervención estética de Cami Pulgarín?

Cami Pulgarín había revelado a través de sus redes sociales que, hace algunas semanas dio inicio a un nuevo proceso que hace parte de su transición, pues se realizó un procedimiento para cambiar su rostro.

Se trata de una feminización facial, la cual, como su nombre lo dice, busca que su rostro se vea “femenino”, aunque su cara ya era bastante linda tal cual la lucía.

Cami Pulgarín habló de su recuperación y mostró su cambio facial
Así luce Cami Pulgarín después de su procedimiento estético. (Foto: Canal RCN)

En una publicación realizada en horas de la noche del domingo 1 de febrero, Cami Pulgarín reveló un video de cómo se vio su recuperación tras esta intervención y así mismo, cuáles han sido los resultados tras 15 días.

La creadora presumió su nuevo rostro de frente y de perfil, confesando que, aunque no están todos los resultados finales, ya se siente feliz de verse como está ahora, ya que era lo que buscaba.

También, explicó que sigue con inflamación y por eso no puede hablar bien, pero que, si así se ve sin la recuperación total, tiene toda la expectativa de cómo lucirá con el resultado final de la intervención.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La razón por la que Yina Calderón no estaría con Yeferson Cossio Yina Calderón

Yeferson Cossio le preguntó a Yina Calderón si estaría con él y ella lo rechazó: esta es la razón

Yina Calderón causó reacciones al darle una curiosa respuesta a Yeferson Cossio, quien le preguntó si ella estaría con él.

Esposa de Yeison Jiménez llorando Yeison Jiménez

Video muestra el duro momento que vivió la esposa de Yeison Jiménez en el homenaje en El Campín

Video dejó ver a Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez, completamente desconsolada en El Campín.

La Segura cuenta su experiencia en el after tras su primera temporada La Segura

La Segura reveló lo que siente tras estar en el After de La casa de los famosos: “mejores experiencias”

La Segura contó los contratiempos y emociones de su experiencia en el after de La casa de los famosos.

Lo más superlike

Pipe Bueno sorprendió al revelar que Messi y el Inter de Miami escucharon música regional colombiana Pipe Bueno

Pipe Bueno cantó en Inter Miami vs Nacional y bromeó con foto junto a Messi

Pipe Bueno compartió cómo fue cantar en el inicio del partido Inter Miami vs Atlético Nacional y reaccionó con humor a no tener foto real con Messi.

Así reaccionó Sofía Jaramillo al enterarse del fallecimiento de Yeison Jiménez: ¿qué dijo? La casa de los famosos

Así reaccionó Sofía Jaramillo al enterarse del fallecimiento de Yeison Jiménez: ¿qué dijo?

Tecnología

Las tendencias del mundo gaming para el 2026 que dejó el CES, ¿adiós a las pantallas?

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó Talento internacional

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos