Cami Pulgarín reveló su sorprendente cambio tras intervención estética

Cami Pulgarín, es una creadora de contenido conocida por sus videos divertidos y por su personalidad arrolladora, pues se hizo famosa cuando imitaba a la familia Kardashian, pero al estilo colombiano.

Artículos relacionados Talento internacional Muere reconocido comediante en accidente de moto; su familia pidió asistir al funeral con ropa de color

Desde entonces, la influenciadora ha crecido en sus redes sociales, en donde ha realizado mucho más contenido, como, por ejemplo, podcast, ha colaborado con otros crenades creadores digital y hasta llegó a la televisión en La casa de los famosos Colombia 2024.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez entre lágrimas tras homenaje en El Campín

¿Cuáles son los cambios físicos que ha tenido Cami Pulgarín?

La creadora de contenido inició su transición en diciembre de 2024, pues antes, se identificaba como Camilo Pulgarín y así fue como todos sus seguidores y las redes sociales lo conocieron, sin embargo, para esa fecha en mención, le compartió al mundo que iniciaría una nueva etapa en su vida.

Cami Pulgarín habló de su recuperación y mostró su cambio facial. (Foto: Canal RCN)

En el proceso de su transición, Cami inició con cambios como ponerse volumen en la parte delantera de su cuerpo y con el paso de los meses, se fue haciendo más retoque como poner su cintura más delgada.

Así mismo, Pulgarín se volvió a intervenir su nariz, haciendo arreglitos que quería tras su primer procedimiento en esa zona.

Artículos relacionados Talento nacional Cami Pulgarín hizo inesperada confesión acerca de su reciente intervención médica: ¿de qué se trató?

¿Cuál es el resultado de la última intervención estética de Cami Pulgarín?

Cami Pulgarín había revelado a través de sus redes sociales que, hace algunas semanas dio inicio a un nuevo proceso que hace parte de su transición, pues se realizó un procedimiento para cambiar su rostro.

Se trata de una feminización facial, la cual, como su nombre lo dice, busca que su rostro se vea “femenino”, aunque su cara ya era bastante linda tal cual la lucía.

Así luce Cami Pulgarín después de su procedimiento estético. (Foto: Canal RCN)

En una publicación realizada en horas de la noche del domingo 1 de febrero, Cami Pulgarín reveló un video de cómo se vio su recuperación tras esta intervención y así mismo, cuáles han sido los resultados tras 15 días.

La creadora presumió su nuevo rostro de frente y de perfil, confesando que, aunque no están todos los resultados finales, ya se siente feliz de verse como está ahora, ya que era lo que buscaba.

También, explicó que sigue con inflamación y por eso no puede hablar bien, pero que, si así se ve sin la recuperación total, tiene toda la expectativa de cómo lucirá con el resultado final de la intervención.