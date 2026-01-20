Cami Pulgarín hizo inesperada confesión acerca de su reciente intervención médica: ¿de qué se trató?

En los últimos meses, varios internautas se han sorprendido con los diferentes procedimientos médicos en los que se ha enfrentado Cami Pulgarín, quien ha buscado tener su mejor versión.

Por esta razón, la influenciadora ha compartido mediante sus redes sociales varios acontecimientos acerca de las intervenciones médicas que ha tenido a nivel físico desde que confirmó su transición.

Con base en esto, Cami ha acaparado la atención mediática por parte de sus seguidores tras hacer una inesperada confesión en sus redes acerca de su reciente procedimiento estético.

¿Cuál fue la inesperada confesión que hizo Cami Pulgarín sobre su procedimiento médico?

Es clave mencionar que Cami Pulgarín se ha destacado desde hace varios años en ser una de las creadoras de contenido digital más influyentes del país, en especial, por sobresalir con su personaje de ‘María José’.

¿Qué dijo Cami Pulgarín de su reciente intervención? | Foto: Canal RCN

Por su parte, Cami compartió recientemente en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de un millón de seguidores, que el 2026 empezó con múltiples cambios, en especial por someterse a su último procedimiento médico, expresando las siguientes palabras:

“Yo a lo largo de mi vida siempre he usado gorras o pañoletas y ahora que transicioné las pelucas, que igual amo usarlas porque puedes cambiar tu look a tu antojo, pero no saben lo que me soñaba poder tener mi cabello, el cual nunca me ha dejado crecer y, pues, también que tengo más frente que quién sabe qué. Por eso quiero que sepan que estoy en un centro médico para hacer el último procedimiento, que se me dará mucha libertad y felicidad”, agregó Cami.

¿En qué temporada hizo parte Cami Pulgarín de La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que Cami Pulgarín hizo parte de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que obtuvo un importante reconocimiento por parte de sus seguidores.

Así fue el paso de Cami Pulgarín en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Así también, Cami demostró a lo largo de la competencia que el buen sentido del humor es base fundamental en su personalidad y, también, por la manera en la que conecta con su audiencia mediante sus redes sociales.