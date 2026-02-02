Así fue la primera vez que Ryan Castro asistió a los premios Grammy

Durante la ceremonia de los Grammy 2026, más allá de los premios y los looks deslumbrantes, uno de los momentos que más comentarios generó fue la aparición conjunta de J Balvin y Ryan Castro en la alfombra roja.

El encuentro ocurrió cuando J Balvin fue abordado por la prensa y le preguntaron por qué había decidido asistir acompañado de Ryan Castro, y lejos de responder con una frase protocolaria, el artista paisa aprovechó el espacio para destacar la importancia de abrir puertas y compartir experiencias con las nuevas generaciones del género urbano.

¿Por qué J Balvin quiso compartir este momento con Ryan Castro?

Para J Balvin, la presencia de Ryan Castro en un evento de esta magnitud no fue casual, el intérprete de Mi Gente dejó claro que acompañarlo a una de las noches más importantes de la música internacional tenía un propósito claro, acercarlo aún más a los espacios donde se construyen relaciones clave dentro de la industria.

“Para que siga creciendo porque ya es uno de los artistas más legendarios de Colombia” Expresó J Balvin.

J Balvin respaldó a Ryan Castro en una de las noches más importantes de la música. | AFP: Amy Sussman

Además, Balvin resaltó el talento y la proyección de Ryan, asegurando que su crecimiento no es producto de la suerte, sino del trabajo constante e incluso fue enfático al señalar que ya es uno de los artistas colombianos con mayor impacto de su generación, dejando claro el respeto y la admiración que siente por su proceso musical.

¿Qué significó para Ryan Castro su primera vez en los Grammy?

Para Ryan Castro, asistir por primera vez a los premios Grammy fue una experiencia cargada de emoción y significado.

El artista no solo agradeció públicamente la invitación, sino que destacó el valor de los consejos y orientaciones que ha recibido de J Balvin a lo largo de su carrera.

“José es un ejemplo para seguir, yo lo veía en televisión haciendo esto y ahora acompañarlo es un indicio de que estamos haciendo bien el trabajo, él no pone los ojos sobre cualquier persona.” Expresó Ryan Castro.

Ryan compartió con sus seguidores varios momentos especiales, dejando ver su entusiasmo por formar parte de un evento que durante años observó desde la distancia.

Estar allí, caminando la alfombra roja y conviviendo con figuras internacionales, representó para él una confirmación de que el trabajo que ha venido realizando va por buen camino.

¿Qué significa la presencia de ambos artistas en una plataforma como los Grammy 2026?

Más allá del glamour de la noche, la aparición conjunta de J Balvin y Ryan Castro se convirtió en un símbolo de algo más grande, la unión entre generaciones de la música urbana colombiana.

J Balvin explicó que invitó a Ryan Castro para que ampliara sus conexiones en la industria musical. (Foto AFP: Matt Winkelmeyer

Ryan expresó que, para él, acompañar a José, como llama con cercanía a J Balvin, es una señal de que las cosas se están haciendo bien, pues reconoce que el artista no apuesta por cualquiera.

Mientras J Balvin reafirma su rol como referente global, Ryan Castro continúa consolidándose como una de las voces más fuertes del movimiento urbano actual, demostrando que el relevo generacional en Colombia no solo es evidente, sino prometedor.