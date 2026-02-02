Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juanse Quintero dijo que la cercanía de Valentino y Johanna Fadul es perjudicial en La casa de los famosos

Juanse Quintero salió a defender a Johanna Fadul tras su comentario a Campanita, pero justificó que Valentino es perjudicial para ella.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Juanse Quintero rompe el silencio y señala que la cercanía de Valentino afectó a Johanna Fadul. (Foto: Canal RCN)

El pasado domingo 1 de febrero, Colombia se conmocionó luego de un comentario que hizo Johanna Fadul a Campanita durante el posicionamiento en La casa de los famosos Colombia 2026.

Durante la actividad que se hace en cada gala de eliminación, Johanna se paró en frente de su compañero y le dijo las razones por las que quería que él se fuera, sin embargo, en sus palabras expresó algo que no tenia nada que ver con el juego.

¿Qué le dijo Johanna Fadul a Campanita en La casa de los famosos Colombia 2026?

Johanna Fadul le dijo a Campanita que quería que se fuera de La casa de los famosos Colombia 2026 porque él hacía parte de un supuesto complot junto a otras de sus compañeras.

Aunque esta era la razón principal, la actriz mencionó su color de piel, diciendo que su forma de pensar es igual de oscura, como era de esperarse, su comentario generó rechazo e incluso en sus compañeros.

Juanse Quintero habló tras la polémica de Johanna Fadul y puso el foco en Valentino
por esto mismo, Maiker aprovechó que estaba en vivo y dijo que el color de piel no tiene nada que ver con lo que cada persona lleva en su interior y lo mismo dijo Karen Sevillano en el after show.

¿Qué dijo Johanna Fadul tras su comentario desafortunado en La Casa de los famosos Colombia 2026?

La actriz lloró luego del posicionamiento porque sabe que cometió un grave error, de hecho, Maiker no la quiso escuchar, pero Campanita sí y aceptó sus disculpas, pues ella dijo que no hizo el comentario con una intención negativa, pero aún así, Colombia entera rechazó lo que dijo.

Fadul le dijo a su compañero que ella lo admira, no solo lo que es él, sino su físico y una vez más, aclaró que no quiso que su comentario se escuchara mal.

¿Qué dijo Juanse Quintero al defender a su esposa, Johanna Fadul?

Por su lado, Juanse Quintero se tomó el tiempo de hablar sobre el tema a través de sus redes sociales y defendió a su esposa, Johanna Fadul. El actor y cantante dijo que su compañera de vida no es una mala persona y su comentario desafortunado no la define.

Así mismo, habló de Valentino y dijo que su cercanía con Johanna es perjudicial, justificando que, “el creador tiene el don innato de poder de des crear y acaba con alguien de una manera mu elocuente”.

Prácticamente, el actor quiso decir que supuestamente, la relación de Johanna y Valentino ha hecho que ella tome malas decisiones y decir lo que dijo.

