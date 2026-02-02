Sofía Jaramillo y Juan Martín Moreno aclararon sus verdades en Buen Día, Colombia: ¿se conocían o no?

En las últimas semanas, varios televidentes se han conectado con todos los detalles que han presentado la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, el pasado 1 de febrero, la creadora de contenido digital Sofía Jaramillo se convirtió en la nueva celebridad en ser eliminada de la competencia tras la decisión que tomó el público.

Desde su salida, internautas han dividido múltiples comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras la sorpresiva confesión que le hizo el empresario Juan Martín Moreno, quien se comunicó con ella a través de una llamada realizada en el programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’.

¿Qué le dijo el empresario Juan Martín Moreno a Sofía Jaramillo en Buen Día, Colombia?

Recordemos que hace unas semanas, Sofía Jaramillo dividió varios comentarios por parte de los internautas mediante las diferentes plataformas digitales acerca de una conversación que tuvo con Campanita sobre Juan Martín Moreno.

Esto le dijo Juan Martín Moreno a Sofía Jaramillo. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, se generaron varios rumores mediante las diferentes plataformas digitales acerca de un posible vínculo entre Juan Martín Moreno y Sofía Jaramillo.

De este modo, el empresario, Juan Martín Moreno, quien acaparó la atención mediática en el pasado con Laura González. Pero esta vez, el empresario se comunicó con el programa de ‘Buen Día, Colombia’, para expresarle todas sus verdades a Sofía Jaramillo tras varios rumores circulados:

“Primero le quería comentar a Sofía que yo no he tenido nada que ver con su salida del reality, al igual que tampoco tuve nada que ver con su ingreso. Tampoco he dicho que le he pagado algo a ella”, agregó Juan Martín.

¿Qué le respondió Sofía Jaramillo a Juan Martín Moreno?

Tras las palabras de Juan Martín Moreno a Sofía Jaramillo en el programa matutino de Canal RCN, Sofía aprovechó la oportunidad para sincerarse, confesando que un amigo que tienen en común los presentó en el pasado y le ha tomado por sorpresa todo lo que se ha enterado:

¿Se conocían Sofía Jaramillo y Juan Martín Moreno? | Foto Canal RCN

“La verdad que fue una sorpresa encontrarme con todo lo que me han mostrado. Entré y salí con la misma idea y veo que me f#nst3 por un montón de cosas que viste y se malinterpretaron dentro de la casa. Te lo respeto Martín. No sé, o sea, fue una sorpresa por la manera tan despectiva que hablaste de mí.

Con base en esto, Juan Martín Moreno aclaró que no es ningún “busca famosas” y que no ha conocido a Sofía en ningún momento:

“Yo no soy ningún busca famosas por lo que pasó con Laura G en el mes de agosto. También, recuerdo que eres la persona que no quiero para mi vida, no hace falta que me llames. A nosotros no nos presentaron”, detalló el empresario.

Durante la conversación que Martín y Sofía tuvieron en 'Buen Día, Colombia', no se confirma si se conocían de antes o no. Además, varios internautas no han dudado en compartir su reacción al respecto tras las confesiones que se hicieron en el programa matutino rompiendo todo tipo de rumores circulados.